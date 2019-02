Stuchlíkův slib kamer do škol nebo příliš chytrý vysavač. Porotci rozdali anticeny Velkého bratra

Firemní slídil, Úřední slídil, Výrok roku. To jsou kategorie, ve kterých každoročně vyhlašuje nezisková organizace Iuridicum Remedium Ceny Velkého bratra. Upozorňuje tak na firmy, úřady i jednotlivce, kteří sledují spotřebitele a zasahují do jejich soukromí. Výrokem roku je podle organizátorů předvolební slib Petra Stuchlíka z ANO, že do všech škol zavede kamerový systém. Cenu Firemní slídil organizátoři udělili výrobci chytrých vysavačů iRobot.

