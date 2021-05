Antigenní testování ve školách by vláda měla odpískat a připravit PCR testy, říká olomoucký hejtman

Školám docházejí antigenní testy, které vláda nařídila jako podmínku návratu žáků do lavic. „Nehroťme situaci, pokud nemáme dostatečné množství testů. Férově to odpískejme a připravme se na konec léta a podzim,“ vyzývá hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek z hnutí STAN. Ministerstvo zdravotnictví prý krajům navrhlo, aby si školy testy na trhu nakoupily samy, to ale Suchánek odmítá. „Nebylo by to systémové a nezvládli bychom to,“ zdůraznil. Interview Plus Praha 21:40 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testování žáků základní školy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za organizačně náročnou a nesystémovou považuje hejtman Suchánek i variantu, že by kraj prováděl PCR testování podobně, jak to plánuje pražský magistrát v případě gymnázií a vybraných konzervatoří. Firma vybraná ve výběrovém řízení by dodala systém testování i registrací.

Suchánek poukazuje na to, že antigenní testy jsou nepřesné a testování ve školách účinně nebrání dalšímu šíření nákazy. Pozitivita se pohybuje v řádech promile a každý pozitivní test se navíc musí ověřit metodou PCR.

„Minulý týden jsem navrhoval vládě, aby vzhledem k tomu, co se děje kolem nákupu antigenních testů, tuto záležitost odpískala. Aby zvážila nepokračování v testování až do konce školního roku a připravili jsme se na plošné testování od začátku toho příštího,“ uvedl Suchánek s tím, že žáci by měli i nadále chodit do školy.

Obavy z léta

Jeho názor prý podporují i někteří další hejtmani, jiní jsou ale zdrženlivější, což souvisí rozdílnými podmínkami v jednotlivých krajích. PCR testy totiž musí vyhodnocovat akreditované laboratoře a pracoviště. Vesměs prý jde o fakultní nemocnice a ty nejsou v každém kraji.

Zatímco bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) PCR testy ve školách odmítal, jeho nástupce Petr Arenberger (za ANO) je chce postupně zavést. S testováním by se podle něj mělo v části škol začít v červnu.

Suchánek se obává letních měsíců, které mohou přinést větší pohyb osob. Zvyšuje se tak nebezpečí, že by se epidemie mohla vrátit.

„Aby se nám nerozvinula do čísel z loňska a z kraje letošního roku, bylo by dobré, abychom minimálně ve školách nastavili brzdu – a tou by bylo účinnější PCR testování,“ řekl hejtman.