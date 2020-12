Antigenní testování: kapacity se rychle tenčí, odběrová místa budou zájemce přijímat i o Štědrém dnu

Češi si mohou od středy nechat udělat antigenní test a zjistit, jestli je bezpečné jet na svátky za blízkými. Zájem o ně je enormní. Rezervační systémy hlásí výpadky a volná místa ubývají ve všech krajích. Nemocnice proto kapacity navýšily, testovat se bude i o Štědrém dnu. „25. ale nastane víceméně útlum,” řekl šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek. Kde se tedy zaregistrovat? A kdy? Odpovědi najdete v přehledu, který sestavil server iROZHLAS.cz. Otázky a odpovědi Praha 6:00 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak funguje antigenní testování? (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Kde a jak se nechat otestovat?

Testovat se lidé mohou nechat zatím na téměř 170 místech Česka. Mezi ně patří nemocnice, soukromá odběrová centra i ambulance některých ambulantních lékařů. Jejich kompletní seznam najdete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Na všechny odběry se ale lidé musí objednat a to buď přímo skrze zmiňovaný soupis, nebo na stránkách jednotlivých zdravotnických zařízení.

Pokud jste objednaní, je potřeba na test přinést kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Někde i vytištěnou objednávku, která přijde emailem.

Antigenní testování veřejnosti začne už ve středu, hrazeno bude z pojištění Číst článek

Výsledek testů se zájemci dozví do půl hodiny od odběru. „Negativní výsledek antigenního testu znamená, že v době odběru na test nejste infekční, ale nevylučuje, že můžete být infekční nebo se nakazit v následujících hodinách,” upozornila v pondělí na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Proto vyzvala, aby se lidé chodili testovat opakovaně. Zdravotní pojišťovny hradí zájemcům testy každých pět dní. Odborníci navíc upozorňují i na to, že antigenní testy mají nižší spolehlivost než PCR testy a je možné, že například u bezpříznakových pacientů nemoc neodhalí.

Do systému se zapojilo také 658 ambulantních specialistů jako jsou například stomatologové z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Jejich seznam najdete na stránkách iniciativy Lékaři pomáhají Česku. „Žádáme všechny lékaře, aby se zapojili. Každý musí vyjít ze své komfortní zóny a musí tu pomocnou ruku podat,” řekl koordinátor projektu Radek Mounajjed.

Zapojování praktických lékařů zůstává v dobrovolné rovině, podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je ale mnoho doktorů zaneprázdněno běžnou agendou a do akce se tak nemohou zapojit. Šnajdárek všem zájemcům doporučil, aby nejdříve zavolali svým lékařům a zjistili si, jestli se u nich mohou nechat otestovat.

TESTOVÁNÍ. V současné době je připraveno již 168 testovacích míst, kde se budete moci zdarma otestovat antigenními testy. A další místa přibudou ještě v následujících dnech. Seznam zapojených míst najdete zde https://t.co/ubdWjedLTz

A děkujeme i za pomoc https://t.co/qL6i0WqZSE — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) December 13, 2020

Je situace v Praze jiná než v krajích?

Ministr Jan Blatný (za ANO) na pondělní tiskové konferenci řekl, že počítá s 60 tisíci volnými místy na testování denně. Podle posledních pondělních dat se na ně zatím přihlásilo osmnáct tisíc lidí a odběrová místa přesto nestíhají všechny zájemce odbavovat.

Plné termíny hlásí například některé pražské nemocnice jako Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce nebo Thomayerova nemocnice. „Kapacity se budou rozšiřovat. Například Motol má nyní plno, ale bude přepínat na 500 rezervací denně,” řekl redakci Šnajdárek. Postupně se podle něj aktualizují kapacity u všech odběrových míst.

Lidé se kvůli přeplněným kapacitám a výpadkům systému nemohou registrovat v nemocnicích a dalších odběrových místech po celé republice, nevyplatí se tak přejíždět do jiného kraje.

„Přestože stále přidáváme nové termíny, jakmile je zveřejníme, ihned se zaplní. Realita je taková, že s ohledem na počet obyvatel Českých Budějovic a okolí není možné všechny lidi otestovat,” popsala pro agenturu ČTK například mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková Nováková. Za výpadky podle Šnájdarka může to, že se do systému připojují nová odběrová místa.

Co platilo a už neplatí?

Antigenní testy vyzkoušeli lékaři na podzim v sociálních zařízeních a domovech pro seniory. V minulých týdnech na ně mohli dobrovolně dorazit také učitelé. Před zahájením celoplošného testování tak lékaři provedli 350 tisíc testů a odhalili 10 tisíc pozitivních osob.

‚O antigenní testy nebude zájem.' Lékařská komora kritizuje pomalý rozjezd kampaně ministerstva Číst článek

Původně se mohli všichni Češi nechat otestovat od pátku 18. prosince. Kvůli velkému zájmu ale vláda rozhodla, že odběry budou na všech místech už o dva dny dřív, tedy od středy.

„Díky novému opatření se to celé mění, takže všechny kraje mají do dneška (do úterý - pozn. red.) nahlásit svoje kapacity. Mění se termíny a rozšiřují se kapacity,” řekl serveru iROZHLAS.cz šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek.

Některá odběrová centra zároveň nově musí testovat také o svátcích a víkendech. „Například fakultní nemocnice mají za úkol nově odebírat alespoň deset hodin denně sedm dní v týdnu,” vysvětlil Šnajdárek.

O Štědrém dnu potom musí „páteřní nemocnice” odebírat vzorky nejméně čtyři hodiny. „25. prosince nastane víceméně útlum. Budeme tam držet jen kapacity PCR testů,” dodal šéf Chytré karantény. Možnost nechat se otestovat bude podle něj i na Silvestra.

Kdo zaplatí testy?

Podle ministra zdravotnictví Blatného se nákupní cena jednoho testu pohybuje kolem 120 korun a stojí tak patnáctkrát méně než PCR testy, které jsou ale přesnější. Společně s dalšími výlohami bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) každý odběr stát zhruba 350 korun.

Téměř pro všechny zájemce je ale až do 15. ledna testování hrazené pojišťovnou. Teoreticky by tedy mohl každý jít na test šestkrát a stále by pro něj byly všechny odběry zdarma. Celoplošné testování má jen jednu výjimku. „Pokud nejste občan České republiky a nemáte pojištění, tak se ta akce na vás nevztahuje. Jinak samozřejmě ano,” řekl redakci šéf Chytré karantény.

COVID-19 VYSVĚTLUJEME

Antigenní testy údajně nejsou spolehlivé, protože vykazují pozitivitu i v Coca-Cole. Takový pokus nic nedokazuje. Před provedením testu je nutné použít pufrovací roztok. Tím se vybalancují rušivé faktory jako třeba kyselé pH Coly. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 14, 2020