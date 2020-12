‚O antigenní testy nebude zájem.' Lékařská komora kritizuje pomalý rozjezd kampaně ministerstva

Sice se stále častěji mluví o výhodách antigenního testování, ale například Asociace ředitelů gymnázií kritizovala ministerstvo, že pokyny do škol dorazily až večer před spuštěním akce. A podobně nespokojená s přístupem resortu zdravotnictví je nyní i Česká lékařská komora, které chybí například plošná kampaň. „Lidé o to nebudou mít několik dní před Vánoci zájem. Budou se bát,” řekl pro server iROZHLAS.cz šéf komory Milan Kubek. Praha 6:00 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testování má probíhat také v už otevřených centrech (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

První vlna využití antigenních testů proběhla plošně v domovech pro seniory, další odstartovala v pátek, kdy možnost využit rychlotesty zdarma dostali pedagogogové. O antigenních testech sice začali zákonodárci se zdravotníky jednat už na konci září, během tří měsíců se ale v Česku vystřídali hned tři ministři zdravotnictví a relativně dlouho se vše připravovalo.

Situace se podle stomatologa a zakládajícího člena iniciativy Lékaři pomáhají Česku Daniela Černého změnila nakonec až před čtrnácti dny, kdy se do věci vložil premiér Andrej Babiš (ANO). „V té chvíli se situace na ministerstvu výrazně urychlila,” říká.

Ačkoli je v plánu nabídnout testy od 18. prosince široké veřejnosti, ministerstvo zdravotnictví stále ještě nerozjelo větší informační kampaň. Přitom právě motivace lidí je zásadní pro úspěch celého projektu. Například průzkum agentury PAQ Research ukázal, že dvě třetiny lidí, kteří byli za poslední měsíc v osobním kontaktu s nakaženým nebo měli typické příznaky nemoci, na test nešly.

Češi tak obecně testování na covid v posledních týdnech zanedbávají, a lékaři se proto obávají, že nepřijdou ani když bude zadarmo. „Myslím, že lidé o to nebudou mít několik dní před Vánoci zájem. Budou se bát,” řekl pro server iROZHLAS.cz prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Proto iniciativa Lékaři pomáhají Česku jedná se soukromými investory, kteří by jí pomohli malou kampaň spustit.

„Vidíme velkou absenci edukace. Nevidíme, že by pravidelně někdo vystoupil a řekl, že nošení roušek, nechat se testovat nebo chovat se ohleduplně je důležité. Politici by měli jít vzorem a nechat se testovat jako první,” myslí si Černý.

„Snažíme se s ministerstvy domluvit, ale jsou zahlceny pro ně základní činností, a nenacházíme tam partnera pro spuštění účinné kampaně,” dodal.

Kampaň se nicméně podle Petra Šnajdárka, který je pověřený řízením projektu Chytrá karanténa a plošným testováním, připravuje. „Kampaň chystáme, doděláváme nyní videa, chystáme letáky. Ale zatím je to ještě v procesu,” řekl pro Hospodářské noviny. Naznačil, že by lidé mohli dostávat také nějakou formu odměny. „Bude se to projednávat na radě vlády, jestli tam bude nějaký finanční nebo jiný benefit. Ale více o tom říkat nebudu, je to v jednání,” dodal.

Lékaři bez pokynů

Ještě v pátek dopoledne neměli praktičtí lékaři podrobné informace, jaké budou podmínky testování. „Pokud ty přípravy probíhají, tak v utajeném režimu. Česká lékařská komora o tom není nijak informovaná. Jsem z toho čím dál tím víc roztrpčen, protože tu druhou vlnu jsme nezvládli,” řekl Kubek.

A podrobné informace o přípravách nemá ani předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Doplnil ale, že ve čtvrtek dostal od VZP jen pokyny, jak se do testování přihlásit.

I díky páteční tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví je ale jasnější, kdy má testování začít a kde bude probíhat. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové má být zahájeno 18. prosince.

Otestovat se podle Šnajdárka budou lidé moct v už existujících odběrových centrech, v nemocnicích a u ambulantních lékařů, kteří se dobrovolně chtějí zapojit. Před příchodem se ale musí registrovat.

Testy si ale všichni lékaři i centra budou muset nakoupit sami, pro zájemce budou odběry zadarmo. Všichni oslovení lékaři se shodují, že test stojí zhruba 150 až 200 korun, k němu jim pojišťovny budou navíc hradit výkon. Pojišťovna tak za každý test proplatí 350 korun. „Tržní konkurence funguje dobře a ceny testů se nezvyšují. Naopak ceny testů se spíš snižují. Poptávali jsme je ze čtyřech zdrojů,” uzavírá Černý.