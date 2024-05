Antikampaň je v politice dovolená a běžná, hodnotí politolog Kopeček úpravu volebního sloganu ANO

Volby do Evropského parlamentu jsou nejen v Česku považovány za druhořadé a nevěnuje se jim tolik pozornosti. Vybočila z toho antikampaň koalice Spolu, která upravila slogan hnutí ANO. Vyvolalo to debatu, která překryla start opoziční kampaně. „Kampaň ANO zase používá poměrně intenzivní výroky o Petru Fialovi, že je to ukrajinský premiér. ANO by nemělo být překvapené,“ tvrdí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politolog Lubomír Kopeček. jak to vidí Praha 13:03 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy (ODS) nastupuje, kabinet Andreje Babiše (ANO) odchází | Foto: Michaela Danelová/René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kampaň českých politických stran do eurovoleb je zatím standardní, hodnotí politolog Lubomír Kopeček. „Tématem, které je letos hodně vidět, je Zelený úděl (Green Deal) – jaká má být budoucnost spalovacích motorů, že máme být klimaticky neutrální... Rezonuje víc než před dvěma lety ve sněmovních volbách,“ srovnává politolog z brněnské Masarykovy univerzity a Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů, nemocí a systémových rizik (SYRI).

Dalšími tématy jsou aktuálně migrační pakt a přístup k ruské válce na Ukrajině.

Největší rozruch zatím způsobila protikampaň ODS. Strana využila toho, že si hnutí ANO nezaregistrovalo doménu s heslem Česko, pro tebe všecko. Místo Česka použila ODS ve sloganu Rusko.

Šéf ODS a premiér Petr Fiala to označil za nadsázku. „Bral bych to jako klasickou součást negativní kampaně,“ domnívá se Kopeček a vysvětluje: „Co je dovoleno v oblasti politiky, není dovoleno v komerční reklamě. V rámci obchodní reklamy nemůžete srovnávat a očerňovat konkrétního protivníka. V politice to dělat můžete, děje se to dlouhodobě a není to nic neobvyklého. Je to antikampaň.“

V Česku je negativní kampaň přítomná od 90. let, připomíná politolog. „Zatím se zdá, že tento tah koalice Spolu vyvolal docela velkou pozornost, protože překryl to, že ANO rozjíždělo svou vlastní kampaň,“ hodnotí.

„Kampaň ANO používá poměrně intenzivní výroky o Petru Fialovi, že je to ukrajinský premiér. Že muniční iniciativa české vlády je to, co nahrává obchodníkům se smrtí... Nechci říct, že si za to ANO může zčásti samo, ale rozhodně by nemělo být překvapené,“ tvrdí Kopeček.

Druhořadé volby

Politolog uznává, že v Česku i jinde v Evropské unii jsou eurovolby brány jako méně důležité. Nízký zájem o volby podle něj mají voliči, média i politické strany. Minule přišlo v Česku hlasovat 28 procent voličů.

Důvodem je podle něj to, že značná část Čechů nepovažuje Unii za něco, čeho by sami byli pevnou součástí.

„Příkladem za všechny je třeba postoj k euru. Přestože se Česko kdysi zavázalo, že společnou evropskou měnu přijme, moc lidí pro ni nehoří,“ poukazuje Kopeček.

Dokládá to i tím, jaké strany kandidují ve volbách do Evropského parlamentu.

„Značná část z nich je euroskepticky orientovaných, některé to dokonce pojaly recesisticky a daly si do názvu zdrobnělinu kočičky nebo slovo mimozemšťan. Evropské volby se tak stávají nejenom něčím velmi odtažitým, ale také prostředkem pro vyjádření protestů a recesi,“ soudí politolog.

Národ Švejků?

Důvodů, proč jsou Češi tak euroskeptičtí, je podle Kopečka víc. „Byly momenty, kdy byl postoj Čechů k Unii vstřícnější. Když byla naopak kolem let 2009 a 2010 eurozóna v krizi, zhoršovala se úměrně tomu i nálada Čechů. Dneska bych to označil za standardní průměr skepticismu. Není to vychýleno ani výrazně skeptičtěji, ani optimističtěji,“ hodnotí politolog.

„Postoj Čechů k Unii je trochu švejkovský. Hovoří o tom například i sociolog Ladislav Holý. Okolo nás běží dějiny, my je pozorujeme, ale rozhodně se jich nechceme příliš agilně účastnit,“ usuzuje politolog s nadsázkou.

Ale má to i své výjimky, dodává. „Když se dívám třeba na to, jakým způsobem se český stát angažuje v podpoře Ukrajiny, mám pocit, že do velkých dějin vstupujeme,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.