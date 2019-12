Hradecký kraj smí uzavřít smlouvu na autobusovou dopravu. U antimonopolního úřadu uspěl s rozkladem

Královéhradecký kraj může podepisovat smlouvy s autobusovými dopravci vzešlými z desetiletého tendru v hodnotě 7,7 miliardy korun, uvedl ve středu mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda. Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj po podání rozkladu kraje správní řízení vedené ve věci tendru zastavil. Původně antimonopolní úřad v prvostupňovém řízení výběrové řízení v září zrušil. Hradec Králové / Brno 16:54 11. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradecký kraj uspěl u antimonopolního úřadu s autobusovým tendrem. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Královéhradecký kraj uvedl, že vítězní autobusoví dopravci by měli začít jezdit v březnu roku 2021. Dosud kraj uváděl termín od změny jízdních řádů v září roku 2020. K tendru se představitelé kraje vyjádří ve čtvrtek dopoledne na mimořádné tiskové konferenci.

Antimonopolní úřad zrušil výběrové řízení na základě námitky jednoho z účastníků. Účastník soutěže v námitce poukázal na to, že v případě objednání menšího počtu kilometrů se cena vzešlá ze soutěže mění v nevýhodnou. Podle mínění kraje ale antimonopolní úřad zcela neposoudil skutečnost, že hejtmanství předpokládá zvýšení dopravního výkonu, ne naopak. Nastavená hodnoticí kritéria kraj označil za věcně správná a zajišťující udržitelnost a hospodárnost veřejné dopravy.

Předseda ÚOHS Rafaj nyní prvostupňové rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. „Zadavatel vymezil posuzované kritérium hodnocení dostatečně srozumitelně a jednoznačně tak, že dodavatelé měli možnost vytvořit si jasnou představu o tom, co bude zadavatelem v rámci hodnocení nabídek považováno za nejvýhodnější,“ uvedl Rafaj.

Za podstatné označil to, aby zadavatel s ohledem na jím předpokládané plnění veřejné zakázky vybral nabídku, která nejlépe splňuje jeho požadavky v okamžiku hodnocení. „Úřad nemůže zadavatele opravovat v tom, jaký má očekávat průběh plnění, pokud své předpoklady zadavatel dostatečně podložil, ani za něj posuzovat, co je pro něj výhodné. Toto rozhodnutí je právem zadavatele, ale zároveň i jeho odpovědností,“ uvedl předseda.

Doprava na deset let

Podle výsledku tendru tři z osmi oblastí vyhrála společnost BusLine KHK. Tři má i sdružení Transdev Morava a Audis Bus. Zbylé dvě mají obsluhovat sdružení společností CDS Náchod a P-Transport a sama CDS Náchod.

Veřejná zakázka má zajistit linkovou autobusovou dopravu na území kraje s přesahem do okolních krajů pro příštích deset let. Maximální cena celé zakázky je 7,7 miliardy korun. Kraj soutěž rozdělil na osm oblastí. Tendr vypsal loni v říjnu. Firmy podávaly nabídky v květnu.

Plnění zakázky by mělo začít od změny jízdních řádů v září 2020. Rozsah výkonu dopravy kraj stanovil na 18,4 milionu autobusových kilometrů ročně. Zakázka počítá s nasazením 248 autobusů. Nyní pro kraj autobusovou dopravu zajišťuje 11 společností. Nově by to mělo být pět firem.