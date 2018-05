Antimonopolní úřad zrušil tendr na stavbu části dálnice D35

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výsledky výběrového řízení výstavbu na 12,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů. Pokud silničáři neuspějí s rozkladem, musí se soutěž na výběr stavitelů udělat znovu. Začátek stavby by to zdrželo minimálně o rok, uvádí čtvrteční vydání Mladé fronty DNES v příloze pro Pardubický kraj. Pardubice 13:25 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Důvodem pro rozhodnutí antimonopolního úřadu byl údajný netransparentní postup zadavatele ve druhém kole soutěže.

„Konkrétně pak poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám netransparentním způsobem, který mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl pro Mladou frontu DNES mluvčí úřadu Martin Švanda.

Ředitelství silnic a dálnic podmínky tendru opakovaně upřesňovalo a rozeslalo jednotlivým soutěžícím doplňující informace. V dokumentu se však změnila příloha, na což ŘSD údajně uchazeče v hlavním materiálu dostatečně neupozornilo.

Druhé kolo soutěže ŘSD vypsalo začátkem loňského června. Mezi uchazeči byli zájemci, kteří prošli prvním kolem, včetně zahraničních uchazečů.

Průtahy a úpravy

Celou soutěž provázejí průtahy. Termín pro otevírání obálek s nabídkami se loni z poloviny srpna posunul až ke konci října. Mezitím se zadání zakázky upravovalo hned sedmnáctkrát. Smlouvu chtělo ŘSD uzavřít s vítězem do konce listopadu, ovšem ministerská komise výběr vítěze opakovaně odkládala.

O úsek Opatovice - Časy se ucházelo osm zájemců, o sousední úsek Časy - Ostrov, který ŘSD soutěží souběžně, se přihlásilo sedm uchazečů. Nejvýhodnější nabídku na úsek Opatovice - Časy podalo italsko-turecké konsorcium Astaldi a IC Ictas Insaat Sanay ve Ticaret.

Požadovalo 2,88 miliardy korun, což je asi 60 procent předpokládané ceny odhadnuté projektantem. Teoreticky by se mohlo stavět na části úseku dálnice z Časů do Ostrova, byť i v tomto případě by nastaly problémy.

Také zde se neúspěšní uchazeči odvolali proti výsledkům. ÚOHS vedl ve věci zadávacího řízení na úseku Časy - Ostrov dvě řízení, přičemž jedno z nich před pár dny zamítl. Námitku vzneslo opět italsko-turecké sdružení firem, které podalo na tento úsek druhou nejlevnější nabídku.