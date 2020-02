Díra v zákoně, říká Federace židovských obcí k prodeji předmětů s portréty nacistů

Federace židovských obcí znovu upozorňuje na mezeru v trestním zákoníku. Podle ní se týká prodeje předmětů s portréty nacistických zločinců, jako například hrnků s Adolfem Hitlerem. V případě, že policie prodej konkrétního výrobku posoudí jako komerční aktivitu a ne propagaci nacismu, tak nejde o trestný čin. Prodejci by se totiž musel dokázat úmysl, vysvětluje politolog a odborník na extremismus Miroslav Mareš z brněnské Masarykovy univerzity. Praha 18:30 23. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Federace židovských obcí upozorňuje na mezeru v trestním zákoníku (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Pokud je to prodáváno pouze pro zisk, tak se to nyní interpretuje tak, že tam ani ten nepřímý úmysl naplněn není. Řekl bych, že tento názor v současné době v trestněprávní sféře převažuje,“ potvrzuje předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma.

Policie nedávno došla k závěru, že prodej hrnků a triček s podobiznami Adolfa Hitlera či Hermana Göringa není protiprávní. „Co se týče právě těch triček a hrnků, pak policie řekla, že nebylo prokázáno, že by pohnutkou k jejich prodeji bylo něco jiného než ekonomická činnost,“ poukázal Klíma.

Doplnění zákona

Klíma proto při letošním 75. výročí osvobození Osvětimi navrhl v Senátu, aby byl zákon doplněný o větu, že propagací nacismu je právě i prodej.

„Víme, že skutečnosti, že celá řad propagačních předmětů se prodává i v úplně jiných oblastech jako jsou muzea či sportovní kluby, prodávají trička, pohlednice atd. a je to prostě propagace těch institucí. Takže v tomto případě jde o propagaci. I když se jedná o prodej, nicméně pokud to policie takto nechápe, tak si myslím, že řešením by bylo doplnění této věty,“ říká.

Otázkou je, jestli by to našlo dostatečnou podporu mezi zákonodárci. Pro se vyslovila třeba předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Pokud by bylo nutná zpřesnění zákonů, tak věřím, že v tomto případě by to bylo přijatelné i pro většinu Poslanecké sněmovny a bylo by na místě se k tomu takto postavit,“ uvedla.

Naopak podle poslance za sociální demokracii Ondřeje Veselého není zpřísnění nutné. „Tam je to spíš o tom, že někteří lidé vidí propagaci v něčem, co propagací není. To je prostě problém. To ustanovení zákona máme, řešíme to, policie je poměrně důsledná. U nás ta sféra zatím běží spíš na otázce sociálních sítí, tam vím, že to policie sleduje, a nejen police ale i tajné služby,“ řekl.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by se o změně trestního zákona dalo uvažovat. A to doplněním výslovného zákazu prodeje předmětů s portréty nacistických zločinců.

Antisemitská kniha

Problémy s prodejem předmětů s nacistickou tematikou se diskutovaly naposledy minulý týden. Tehdy se řešil se prodej knihy s názvem Jedovatá houba, kterou je možné koupit na některých českých e-shopech.

Jde o antisemitskou knihu od německého autora z roku 1938. Píše se v ní například, že stejně jako existují jedovaté a jedlé houby, tak existují dobří a zlí lidé.

Čtenářům například radí, že „Žida se dá poznat podle odporného, nasládlého zápachu...“ Na to upozornila Federace židovských obcí, která už zároveň podala trestní oznámení, jak řekl předseda pražské židovské obce František Bányai. „To, že se to navíc prodávalo jako dětská literatura, to je již skutečně odporné. V mých očích je to na úrovni dětské pornografie,“ řekl.

Případem se proto teď zabývá policie. Policejní prezidium ale nechce sdělit žádné podrobnosti.