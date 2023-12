Antivirus: Podvodníci číhají i na bazarech, vyhněte se domlouvání po telefonu

Kolo po dětech, starší kolečkové brusle, nebo třeba již nepoužívaný kočárek. Na online bazarech lidé prodávají celou plejádu zboží, na prodejce i kupce zde ale číhají i zločinci. Kromě obyčejných podvodníků, kteří si vezmou peníze a nepošlou zboží, jde i organizované kriminální skupiny.

„Má to parametry klasického byznys modelu. Měli to vymyšlené do detailů,“ popsal jednu takovou pro iROZHLAS.cz šéf Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha.

Organizovaní pachatelé mají rozdělené role, někteří na bazarech tipují oběti, jiní je pak pod záminkou nákupu kontaktují a snaží se je nasměrovat na podvodnou stránku, skrze kterou se snaží získat údaje o platební kartě nebo internetovém bankovnictví podvedeného. Ty pak zneužijí ke krádeží peněz.

Podvod jako podnikání

V aktuálním případě policie rozbila gang složený z Čechů a Ukrajinců, kteří kvůli podvodům provozovali menší call centrum, ze kterého oběti hromadně kontaktovali.

I navzdory policejnímu úspěchu ale není pravděpodobné, že takové podvody ustanou, jelikož jde o výnosnou kriminalitu, od jednoho poškozeného zločinci vylákají desítky nebo i stovky tisíc.

Weby, které se na prodej použitého zboží zaměřují, se proto snaží bránit. Je ale nutné, aby jejich klienti pro komunikaci s potenciálním kupcem nebo prodejcem používali komunikační nástroje, které jim platforma nabízí. Ta díky tomu pak může podvodníky lépe odhalovat a blokovat.

Ti se naopak své oběti snaží přesvědčit, aby si s nimi psaly na WhatsAppu a dalších chatovacích aplikacích, nad kterými obchodní platformy kontrolu nemají.

S telefonem opatrně

Podobně to platí i u převodu peněz: pokud kupec peníze pošle mimo platební nástroje na aukčním webu, například převodem, nemůže ho aukční stránka chránit, například pozdržením platby do doby, než v pořádku dorazí zboží.

Údajné platební brány, tvářící se například jako stránky balíkového dopravce, mohou být ve skutečnosti podvodné a krást vyplněné informace o platební kartě nebo internetbankingu.

Proto je lepší u inzerátu raději nezveřejňovat svůj telefon a e-mail, případně odmítat cokoli řešit po telefonu nebo chatovacích aplikací.

V případě klasických bazarů, kde lidé jen vyvěšují inzeráty s kontaktem, taková ochrana chybí úplně. Tam je potom lepší trvat na osobním převzetí zboží a platbě na místě.