Vláda věděla, komu prodává Mosteckou uhelnou společnost, říká obžalovaný manažer Koláček

Případ divoké privatizace Mostecké uhelné společnosti se začne od pondělí projednávat u Městského soudu v Praze. Obžaloba viní pětici bývalých manažerů firmy, že ji obelhali, když se vydávali za americké investory z fondu Appian. V utajení tak nejprve za peníze samotných dolů skoupili majoritní balík akcií pro sebe a pak si levně zprivatizovali zbylý balík od státu. Způsobit mu tak měli škodu 3,2 miliardy korun. Rozhovor Praha 7:55 26. listopadu 2018

Za privatizační podvod a praní špinavých peněz si už všichni manažeři vyslechli verdikt ve Švýcarsku. Tamní soud je poslal do vězení a zabavil jim v přepočtu 14 miliard korun na bankovních kontech. Antonín Koláček si má odpykat více než 4,5 roku. Do vězení má nastoupit 2. května příštího roku. „Chtějí nás trestat podruhé, ale chápu, že Česko a Švýcarsko má rozdílné motivace,“ řekl v rozhovoru pro pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus Antonín Koláček.

Obelhali jste českou vládu?

Já nevěřím, že jsme obelhali vládu. Protože jsem si vnitřně jistý, že vláda věděla, komu prodává Mosteckou uhelnou společnost. Zároveň je potřeba říct, že tehdy ale i nyní se v byznysu hodně používali komisionářské smlouvy, které umožňují „zastírat“, kdo je skutečným zájemcem o nějaký podnik. Taky je potřeba si uvědomit, že v 90. letech tady probíhala obecně restrukturalizace ekonomiky. Hledali se noví majitelé a někteří se skutečně snažili v rámci konkurenčního chování získat ty podniky vlastně potajmu.

Obžaloba vás nicméně viní z privatizačního podvodu. S tím tedy nesouhlasíte, že to byl podvod?

Určitě s tím nesouhlasím. Jak jsem říkal, vláda věděla, komu to prodává. A také je třeba zdůraznit, že zájmem vlád od roku 1991 či 1992 bylo uskutečnit co nejrychleji privatizaci a předat všechny státní podniky do soukromých rukou lidí, kteří je dokáží udržet při životě. To si myslím, že je teď na Mostecké vidět. Prošla přitom obrovskou proměnou za sociálního smíru v celém mosteckém regionu.

Máte za sebou ale i pravomocný rozsudek za podvod a praní špinavých peněz ve Švýcarsku. Vnímáte to tak, že máte být trestán podruhé nebo jde o jiné věci?

Podle našich právníků jde zcela jistě o stejné skutky, takže by to bylo potrestání podruhé. Na druhou stranu já chápu, že v Čechách je jiná motivace, než byla motivace ve Švýcarsku.

Jaká?

Ve Švýcarsku nešlo o to, jak tady probíhala transformace ekonomiky, oni si prostě vytvořili prostor, aby si mohli nechat peníze z české privatizace.

A v Česku?

Tady je to jakýsi dozvuk nespokojenosti s českou privatizací jako takovou. Vnímám to tak, že mnoho lidí se dívá na privatizační proces jako na nespravedlivý, protože vznikly velké sociální nůžky. A to očekávání mnoha lidí od nového uspořádání v České republice se nenaplnilo.

Zároveň tedy už čekáte na nástup do vězení.

Ano, jsem připraven nastoupit, protože to rozhodnutí respektuji. I když s tím plně nesouhlasím. Letos v červnu jsme podali stížnost do Štrasburku k soudu pro lidská práva. Předpokládám, že se rozhodne během 1,5 až 2 let, jak byla porušena naše práva.

Mohl jste si vybrat, zda chcete trest vykonat ve Švýcarsku nebo u nás?

Nemám na vybranou. Byl jsem odsouzen ve Švýcarsku a respektuji rozsudek, jaký je. Podle mých informací švýcarské vězení umožňuje každému účastníkovi toho procesu ve vězení - nechci to nazvat přímo vězněm - vykonávat určitou práci. Umožňuje mu se něco učit a já to vítám.

Co byste se chtěl naučit?

Určitě se budu se muset naučit německy. Zároveň chci pracovat někde v zemědělství.

Proč?

Protože miluju přírodu a spojení s matkou Zemí a přírodou je pro mě hodně vyživující. Dělá mi radost.

Švýcarsko Vám zabavilo asi osm miliard korun. Jste tedy bohatý člověk nebo chudý?

Jsem na konci toho procesu jsem bohatý člověk, protože mám velmi dobré vztahy s mnoha lidmi. Ty peníze vlastně nepotřebuju. Jen bych zkorigoval ta čísla. Švýcarsko mi nezabavilo osm miliard. Oni mi zabavili pět, ale požadují osm miliard korun. To je jako rozdíl. Já bych sice ty peníze potřeboval na vybudování Slunečních lázní, ale pokud to život nebude potřebovat, budu konat něco jiného.

Vrátil byste to všechno zpátky do období kolem roku 1995, tedy než jste začali skupovat akcie Mostecké uhelné?

V životě nic vrátit nejde. Kdybych měl ty zkušenosti, tak bych určitě hodně věcí dělal jinak. V roce 1989 jsem se teprve seznamoval s kapitalismem, vůbec jsem netušil, co se tady otevírá za prostor pro podnikání a tvoření. A já jsem velmi rád tvořil. Takže jsem se snažil, dělal to nejlepší, co jsem uměl. Znalosti o podnikání a co se děje v zahraničí jsem získával až během života. Jediné, co bych vrátil, je, že bych se nechtěl ztratit v práci. Byl jsem workoholik, pracoval jsem v Mostecké 12 až 16 hodin denně a nevěnoval jsem tolik času rodině, kolik bych chtěl, když byly děti malé.