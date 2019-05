Je taková neobvyklá, řekl Babiš o Staňkově demisi. Prezident se k ní vyjádří až po schůzkách s ČSSD

Prezident Miloš Zeman se k demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) vyjádří po setkáních s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem a se Staňkem. Po pondělní schůzce s prezidentem na zámku v Lánech to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Staňkovu rezignaci vnímá Babiš jako nestandardní. Praha 21:46 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je pravda, že demise je taková neobvyklá, protože v demisi vlastně pan ministr píše o tom, že nekončí z vlastní vůle, ale že končí vlastně na základě požadavku pana předsedy ČSSD Hamáčka,“ uvedl Babiš.

Zeman premiéra informoval o tom, že má naplánované schůzky s oběma politiky sociální demokracie. „A na základě těchto setkání se k demisi pana ministra vyjádří,“ dodal ministerský předseda.

Staněk předal ministerskému předsedovi rezignaci v pondělí, Babiš ji odeslal obvyklou cestou na Hrad. Ministr kultury by měl odejít z vlády koncem května. Kritika se na něho snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Prezident se už minulý týden odmítl ke Staňkově demisi vyjádřit, dokud se s ním v úterý 28. května nesejde. Tento čtvrtek by se měl Zeman sejít s Hamáčkem.

Jméno možného Staňkova nástupce zatím není známo. Hamáček v pondělí uvedl, že záležitost chce ještě konzultovat v sociální demokracii. Věří tomu, že ke konci května bude situace vyřešena.

Staněk rezignaci oznámil minulý týden po vytrvalém tlaku především z kulturní sféry, která reagovala kriticky na odvolání Fajta a Soukupa. Staněk v rezignačním dopise pochybení odmítl, za svými kroky si stojí a hovoří o štvavé kampani. Jeho odchod by znamenal sedmou změnu v Babišově vládě.

Státní rozpočet

Prezident Miloš Zeman se zároveň podle Babiše zúčastní jednání vlády i Sněmovny, když budou schvalovat návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministerský předseda předal prezidentovi prezentaci návrhu, který předpokládá stejně jako letos schodek 40 miliard korun.

„Rozpočet je velice ambiciózní a prorůstový,“ uvedl Babiš, podle kterého prezident klade důraz na investice. Podrobně chce premiér spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) představit Zemanovi návrh rozpočtu koncem června rovněž v Lánech.

Nyní představené parametry rozpočtu předpokládají například zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, růst důchodů v průměru o 900 korun a investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun.

Úřady by měly ušetřit deset procent na provozních výdajích, příjmy státu by měla posílit digitální a zvýšená spotřební daň nebo další vlna elektronické evidence tržeb.

V návrhu chybí jen rozhodnutí o navýšení výdělků. Růst platů ve veřejné sféře by měli zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů projednat za týden. První verzi návrhu rozpočtu by měla vláda projednat na mimořádné schůzi poslední květnový den. Konečné vládní znění musí kabinet poslat do Sněmovny do konce září.