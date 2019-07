Žádná parlamentní strana se nemůže dostat pod tlak někoho, kdo chce kádrovat, říká Dolínek z ČSSD

Prezident Miloš Zeman alespoň částečně začal podle poslance Petra Dolínka (ČSSD) po schůzce s Janem Hamáčkem a Antonínem Staňkem (oba ČSSD) naplňovat Ústavu. „Ale musím zdůraznit slovo částečně. Protože tato salámová metoda je, myslím, nedůstojná České republiky a už dávno jsme za bodovým zlomem, kdy všechno mělo být vyřešeno,“ řekl v pátek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Prezident v pátek oznámil, že je připraven odvolat Staňka 31. července. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:03 13. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Dolínek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Petr Dolínek míní, že schůzka na Hradě situaci v ČSSD před pondělním jednáním předsednictva nijak nemění. „Je pro nás nepříjemné sledovat, že premiér této země není tak silný, aby s prezidentem dojednal rychlou výměnu ministrů,“ zdůrazňuje.

Michal Šmarda by podle něj měl být jmenován ministrem kultury co nejdříve, vše ostatní je nedůstojné divadlo. Zároveň vylučuje, že by kandidátem ČSSD na funkci byl někdo jiný.

„Je to jasný kandidát, jasně oznámený, ostatně potvrzený předsednictvem na konci června. Žádná parlamentní strana se nemůže dostat pod tlak někoho, kdo chce kádrovat. V tu chvíli jediný, kdo může v uvozovkách následně kádrovat výsledky jednotlivých stran, jsou voliči,“ říká.

Hamáček podle Dolínka navrhl odvolat Staňka kvůli tomu, že ministerstvo nebylo dobře zvládnuto. „Nyní nám Zeman zamezuje, abychom dělali personální politiku, za kterou nás budou známkovat voliči,“ usuzuje.

Sociální demokraté tak podle něj musejí mít právo ovlivňovat personální politikou, kterou chtějí mít, a nikdo je v tom nesmí omezovat.

Shovívavý Hamáček

Petr Dolínek na Twitteru napsal, že předseda ČSSD Jan Hamáček není bez chyb. „Často je až moc shovívavý, snaží se na všech hledat to lepší a zapojit všechny do činnosti. A to může být někdy na škodu,“ doplňuje ve Dvaceti minutích Radiožurnálu.

Na druhé straně předseda ČSSD má podle Dolínka řadu silných stránek – je týmovým hráčem a velmi schopným člověkem. „Jsem velmi hrdý, že ho máme v čele strany,“ uzavírá.

Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana... — Petr Dolínek (@DolinekPetr) July 5, 2019