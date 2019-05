Prezident Zeman nepřijal demisi ministra kultury Staňka. Nahradit by ho mohl starosta Šmarda

Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Na sociálních sítích to po schůzce prezidenta s ministrem oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman už dříve avizoval, že o odvolání Staňka rozhodne v úterý po schůzkách se zástupci ČSSD. Jan Hamáček (ČSSD) požádá v středu Babiše, aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka a místo něj jmenoval místopředsedu ČSSD a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Aktualizujeme Praha 17:45 28. 5. 2019 (Aktualizováno: 18:42 28. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Důvodem nepřijetí demise je podle Zemana to, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za to trestán tak, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel.

Šéf komunistů Filip před schůzkou se Zemanem: Prezident by neměl přijmout rezignaci Staňka Číst článek

Podle mluvčího Ovčáčka napsal prezident Zeman v této věci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) dopis. Navrhuje v něm další postup. Podrobnosti návrhu nesdělil.

„Obdržel jsem informaci, že pan prezident nepřijal demisi Antonína Staňka. Já tudíž zítra požádám pana premiéra, aby ústavním postupem navrhl prezidentovi dovolání pana ministra kultury a aby na jeho místo navrhl Michala Šmardu, místopředsedu ČSSD a současného starostu Nového Města na Moravě. Jsem přesvědčen, že je schopen obnovit komunikaci se zaměstnanci,“ okomentoval rozhodnutí prezidenta Hamáček.

„Prezident na návrh předsedy vlády podle Ústavy ministra odvolat musí, takže jsem přesvědčen, že to pan prezident Zeman dodrží,“ dodal.

Šmarda je podle Hamáčka zkušený politik se silným mandátem. „Je schopen naplnit očekávání od resortu kultury, tedy uklidnit situaci, obnovit komunikaci se zaměstnanci a dotáhnout do konce výběrová řízení na ředitele Národní galerie v Praze i Muzea umění v Olomouci,“ vysvětlil předseda ČSSD.

Hamáček ve svém vyjádření narážel na to, že Staněk oznámil rezignaci ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

‚Požádal mě Hamáček'

To připouští i nynější starosta Nového Města na Moravě. „Není možné, aby se ředitel Národní galerie vrátil zpět bez výběrového řízení,“ řekl ve čtvrtek pro Českou televizi.

Problémy na resortu kultury byly zároveň podle Šmardy jedním z důvodů neúspěchu ČSSD v nedávných volbách do Evropského parlamentu. „Situaci na resortu je potřeba uklidnit a dát zaměstnancům záruky. Je potřeba si sednout se zástupci politických stran a uměleckých svazů a dohodnout se na postupu, který uklidní situaci,“ vysvětlil.

Zároveň řekl, že chce resort převzít, protože ho o to požádal Jan Hamáček. „Nabídka od pana předsedy přišla před několika dny, ale byli jsme domluveni, že to nebudu komentovat,“ sdělil Šmarda s tím, že nad přijetím funkce váhal.

Fajt ve čtvrtek v reakci na Zemanovo rozhodnutí sdělil, že takový krok čekal. „Kolečko politických eskapád se tímto uzavřelo. Každému tak musí být jasné, proč jsem byl na základě vykonstruovaných obvinění odstraněn,“ sdělil. V médiích se totiž spekulovalo o tom, že rozhodnutí odvolat Fajta souviselo s dlouholetým sporem s prezidentem Zemanem.

Staněk 15. května oznámil, že rezignuje ke konci měsíce. Čelil kritice zejména za své rozhodnutí odvolat ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc.