Ministr Staněk o církevních restitucích: Nelze hovořit o tom, že by to bylo všechno v pořádku

Komunistický poslanec Miroslav Grebeníček pokřtil před Vánoci svoji knihu o církevních restitucích. Na akci promluvil i ministr kultury a vysloužil si za to vlnu kritiky. Proč ministr na akci vystupoval, proč podporuje zdanění církevních restitucí a jakou má podporu uvnitř ČSSD? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr kultury za sociální demokracii Antonín Staněk. Praha 20:49 14. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pane ministře, kolik jste za poslední rok pokřtil knížek?

Tak musím říci, že pokud si dobře vzpomenu, tak jednu jedinou.

Jaká to byla?

Byla to kniha pohádek.

Takže to není tedy ona kniha pana poslance Miroslava Grebeníčka (KSČM) Ve znamení kříže, která se týká církevních restitucí?

Určitě ne. Já myslím, že jsem se k tomu už jasně vyjádřil, že v mém případě nešlo o křest.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s ministrem kultury za ČSSD Antonínem Staňkem o dodatečném zdanění církevních restitucí

Když už vás mám ve studiu, tak bych vás poprosila o vyjádření poněkud konkrétnější. Jak se tedy podle vás říká tomu, když někdo na křtu knihy promluví, vyzve k přípitku a autorovi popřeje, aby veřejností rezonovaly - nebo aby debatu ovlivnily - myšlenky, které v té knize jsou zmíněny? Jak byste to nazval?

Tak především šlo o předvánoční setkání na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, takže nevím, proč to je spojováno se křtem. Je pravdou, že tam prezentace knihy proběhla.

Já jsem nehovořil ke knize, dokonce si myslím, že jsem možná i adresně nebo trefně vyjádřil potěšení, že můžu žít ve společnosti a v době, kdy můžeme vydávat knihy s rozličnými názory, což před rokem 89 možné nebylo. Takže to směřovalo spíš tímto směrem. Takže já si nemyslím, že šlo o něco, co by mělo vyvolat nějaké velké vášně. Ale rozumím tomu, že to tak mohlo být vnímáno.

Ono je to tak vnímáno, pane ministře, protože pan poslanec Grebeníček řekl, že křtil svoji knihu, tudíž asi šlo o křest knihy.

No, ale já jsem tam byl na pozvání především vydavatele. Já se rád potkám s vydavateli, protože jejich problémy mě zajímají. Ale znovu říkám: já si myslím, že já jsem na křtu nebyl.

Ale byl jste na akci, kde proběhl křest knihy, a vystupoval jste.

Byl jsem na akci, kde byla prezentována kniha.

Dobrá. Podle reportéra iDnesu, který se té akce také účastnil, jste se sklenkou v ruce na závěr onoho křtícího ceremoniálu pronesl: „Chtěl bych popřát autorovi, aby ta kniha, která půjde mezi veřejnost, přinesla pohled na témata, na problém, o kterém se dnes poměrně intenzivně diskutuje. Aby to byl pohled, který ukáže i jiný úhel pohledu, protože jen tím se můžeme konfrontovat různé úhly pohledu a různé názory a můžeme se pokusit dobrat k pravdě.“ Tudíž jste k té knize, pane ministře, se mi zdá, hovořil.

Já jsem hovořil k tomu, co jsem před chvilkou potvrdil. Jsem rád, a to jsem tam vyjádřil, že žiji v době a ve společnosti, která umožňuje různé názory vyjadřovat jakýmkoliv způsobem. To si myslím, že v tom roce 89 a před rokem 89 možné nebylo. A já si myslím, že každý člověk má právo se podívat na různý názor. A neznamená to, že s tím názorem souhlasím, nebo se s ním ztotožňuji. Naopak, ta kniha mě může vyprovokovat přesně k tomu, že budu mít názor úplně jiný.

Grebeníčkovu knihu jsem nekřtil, šel jsem jen na vánoční setkání KSČM, brání se ministr Staněk Číst článek

Četl jste tu knihu?

Nečetl, protože na církevní restituce a na problematiku církví mám svůj vlastní názor a myslím si, že církve v naší společnosti plní v současné době velmi důležitou, nezastupitelnou roli. Zejména v péči, řekněme, o staré občany a potřebné. Takže svůj pohled na to mám.

Pane ministře, já se omlouvám. Tomu trochu nerozumím. Vystoupíte na akci, kde se křtí kniha, promluvíte k té knize, která se křtí, říkáte, že jste ji nečetl, zároveň říkáte, že může přinášet zajímavý pohled na diskutované téma. Nepřijde vám to takové trochu zmatené?

Já si myslím, že nepřijde, protože určitě vnímáte, že česká společnost není monolitická, že v české společnosti žije celá řada lidí s rozličnými názory a ty názory se prostě mohou objevovat a pro někoho mohou být zajímavé a pro někoho ne. Takže si myslím, že to není nic proti ničemu a není to ani zmatečné.

A hlavně si myslím, že to není téma, které je z hlediska české kultury to klíčové a nosné, protože si myslím, že naše občany zajímá především, co jim kultura, zejména kultura, může přinést a dát do života.

Nelitujete zpětně toho, že jste se onoho křtu knihy účastnil?

Možná bych se zachoval někdy později jinak. Možná jsem něco podcenil, připouštím. Ale na druhou stranu byl jsem tam a nebudu to nějakým způsobem rozehrávat a teď se složitě omlouvat. Znovu říkám, šel jsem na akci, která byla ke konci roku, byla to akce na půdě Poslanecké sněmovny, což je nesmírně důležité, protože to nebylo ani v žádném klubu nějakém speciálním nebo někde v restauraci. Prostě byla to poslanecká akce.

Řekl jsem tam svůj názor, který jsem řekl. To znamená, že je dobře, že můžeme vydávat různé knihy, různé názory. Vždyť minulá doba byla přesně proto kritizována, že lidé ty názory říkat nemohli. Tak nechceme být stejní jako oni.

Byl jste kritizován za to, že jste vystoupil na křtu knihy jednoho z představitelů někoho, kdo byl spojen i s tou minulou dobou.

Rozumím tomu.

O zdanění církevních restitucí

Pane ministře, vy podporujete dodatečné zdanění církevních restitucí. Proč si vláda nenechala zpracovat analýzu údajného předražení církevních restitucí. Analýzu, o kterou žádali Piráti a nejenom Piráti?

Především vycházím z toho, že sociální demokracie dlouhodobě a konsistentně říká, že napravování starých křivd nemůže být realizováno tím, že vzniknou křivdy nové.

Ptala jsem se na tu analýzu. Proč si vláda nenechala zpracovat analýzu?

Tak především nevím, zda si nechala zpracovat analýzu vláda pana Petra Nečase (ODS), která vlastně církevní...

Byly zpracovány tři znalecké posudky, pane ministře.

To je právě ten základní problém, protože tam se ukazuje, že pokud jsem nastavil cenu, tak na tu cenu vždycky dokážu najít dohodu. A my se dnes bavíme o tom, že se cena například půdy a některých věcí mohla pohybovat od limitu A po limit B. A to, kde byla nastavena, nebylo předmětem žádných posudků a ničeho.

Výbor podpořil odklad zdanění náhrad církvím na rok 2021. Komunisté nesouhlasí a chtějí jednat s ANO Číst článek

Ale to mi pořád neodpovídáte na otázku, proč si vaše vláda nenechala zpracovat onu analýzu, o kterou jste byli žádáni Piráty - abyste doložili ono údajné předražení, o kterém hovoříte.

Jakou analýzu? Máme postupovat stejným způsobem, jako postupovala vláda Petra Nečase? To znamená říct, že za metr čtvereční půdy si budeme počítat, beru příklad, pět korun místo toho, co bylo, a na základě takovéhoto výpočtu dospějeme k nějakému závěru. O to nejde. Já si myslím, že tady nejde ani o to, že chceme zrušit církevní restituce. Tady se neruší církevní restituce, tady se hovoří...

Pane ministře, o tom vůbec není řeč, že bychom rušili církevní restituce.

Přesně tak.

Já se vás ptám, proč jste nenechali zpracovat analýzu údajného předražení církevních restitucí? To je vše, pane ministře.

No, a já znovu říkám, že když budu chtít, a to nechci, tak si tam dám jiná čísla a vyjde mi to. To znamená, je to o tom, jaká čísla do vzorečku vložím.

Nezlobte se, já nehovořím o tom, že byste si vy v kanceláři vybral nějaká čísla, která si dáte do své analýzy. Já hovořím skutečně o fundovaném dokumentu, o skutečně vládní analýze, když hovoříte o předražení...

Ano. A já hovořím o fundované analýze, která bude vycházet z toho, jaká čísla do toho úvodního vzorce vložím.

Hovoříte o předražení církevních restitucí. Že se stala křivda. To je jeden z důvodů, proč podporujete jejich dodatečné zdanění. Tu křivdu, tu tedy jenom tušíte? To je vaše intuice, nebo k tomu máte nějaké podklady?

Ne. Já si myslím, že jsem jasně hovořil i na půdě Poslanecké sněmovny o tom, že existuje propočet, který říká, že cena půdy je X, nebo Y. Byla vzata po dohodě s církvemi při přípravě toho zákona nějaká cena. A ta taky není zdůvodněna, prostě byla to dohoda. A my říkáme, že když udělám jakoukoliv jinou propočet, tak dostanu se k jiné částce. Ale já si myslím, že ta základní věc spočívá také v tom, že na rozdíl od ostatních restituentů, kterým je zdaňován ten restituční nárok, tak u církví zdaňován není. A v tom je také další křivda.

Pane ministře, jakému restituentovi je zdaňován jeho restituční nárok?

Běžným občanům jsou zdaňovány ty restituce.

Náhrada škody zdaňována není, pane ministře.

Restituce.

Ministr kultury Antonín Staněk | Zdroj: Úřad vlády ČR

Náhrada škody. My se bavíme o náhradě škody za majetek, který nemohl být vydán církvím.

Já se bavím o poškozených, kterými jsou daňoví poplatníci, jsou to české, moravské obce, které se dneska soudí s církvemi o majetek a tak dále a tak dále. Čili tam ten problém je. Církve jasně řekly, když se bavily o přípravě tohoto zákona, že je to konečná, že prostě to, co dostanou, tím se to končí, další věci se nebudou řešit. A my máme dneska na stole téměř 500 soudních sporů, vedou je města a další. Takže nelze hovořit o tom, že by tam nebyla křivda, nelze hovořit o tom, že se dodržely dohody a nelze hovořit o tom, že by to bylo všechno v pořádku.

Pane ministře, nepřijde vám zvláštní, že chcete zpětně měnit podepsané smlouvy tím, že zdaníte zbytek církevních náhrad, který má být vyplácen? Uděláte něco, co je v podstatě bezprecedentní v právním řádu, protože náhrada škody se nedaní a nemáte k tomu ani žádné podklady.

Tak nepředpokládám, že se to bude měnit zpětně. Ty smlouvy jsou uzavřené a musely by se uzavřít smlouvy nové, podle nového upraveného zákona. Čili to není zpětná restituce nebo zpětný účinek toho zákona, ten zákon má směřovat do budoucna.

Dobrá, ale podstata toho, že měníte něco tak zásadního a nemáte k tomu dostatečné podklady?

To tvrdíte, to tvrdí Piráti. Znovu říkám, že pohybujeme se v nějakém rozpětí těch čísel - pokud je vložím do toho vzorečku, tak na konci dostanu nějaký výsledek. Existuje tady, a není to jenom záležitost této vlády, názor, že to není v pořádku a že by tato otázka měla být otevřena. Proto je otevřena a uvidíme, jak to dopadne při jednání v Poslanecké sněmovně.

Projekt fóra v Olomouci

Platí pořád váš úmysl vypsat architektonickou soutěž na projekt Středoevropského fóra v Olomouci, což má být muzeum středoevropského umění, mají tam být zastoupeny archeologické nálezy a má to být mezinárodní badatelské centrum?

Ten úmysl samozřejmě platí, protože jsem jasně řekl, že veřejné prostředky, veřejné peníze, které budou na tento projekt poskytnuty - je to téměř půl miliardy korun -, by měly být spojeny s tím, co chceme po všech ostatních našich příspěvkových organicích, jako je například Národní galerie a podobně. Takovéto velké projekty byly spojeny s architektonickou soutěží a nemyslím si, že je to něco mimořádného, protože architektonické soutěže jsou běžné. Dokonce sami architekti, kteří se dnes proti tomu vyjadřují, jsou - na svých stránkách, ve svých odborných médiích - za to, aby architektonické soutěže byly.

Odborníci žádají ministra, aby nevypisoval tendr na olomoucké fórum. Chtějí návrh architekta Šépky Číst článek

Návrhu, který už je zpracován, který si nechalo zpracovat Muzeum umění, se zastala řada architektů. Řekněte mi: když bude vypsána soutěž, o kolik to prodlouží celý projekt, který je připravován už zhruba 10 let?

Neprodlouží to v podstatě ani o moc, protože pokud já vím, tak je sice připravena studie, ale vlastně tomu chybí některé další dokumenty, které jsou potřebné pro vlastní stavební povolení a podobně.

Navíc zatím finanční prostředky nejsou schváleny. Vláda projednávání toho bodu, byť z jiného důvodu, přerušila. To znamená, že prostředky vlastně budou uvolněny v roce 2019 a 2020. Jsou to prostředky, které jsou určené na přípravu této akce. To znamená, že během těch dvou let ta soutěž může proběhnout. Jednoznačně říkám, že by měla proběhnout architektonická soutěž a musím říci, že o tom ve svých vyjádřeních v roce 2013 hovořil i pan ředitel Soukup. Takže z tohoto pohledu v podstatě k žádnému prodloužení nedojde.

Jeden z nejméně viditelných ministrů

Pane ministře, vy jste loni neúspěšně kandidoval do vedení sociální demokracie. Budete o to usilovat i letos na jarním sjezdu?

Tak o tom, jestli budu usilovat o post místopředsedy, pravděpodobně rozhodnou mí spolustraníci tím, jestli získám či nezískám příslušnou nominaci.

Dobrá, ale možná bude záležet na tom, jestli vůbec chcete.

O tom, jestli budu chtít, nebo nebudu chtít, si myslím, že povedu debatu se svými stranickými kolegy. Vysvětlím jim svůj pohled na daný problém a poslechnu si jejich názor. A je možné, že se společně shodneme na tom, co je třeba z mého pohledu důležité, prioritní a podobně. Nicméně v tuto chvíli neříkám ani ano, ani ne. Máme před krajskou konferencí v Olomouci a bude důležité, abych si poslechl opravdu názor svých stranických kolegů.

Jste jedním, tuším, z pěti ministrů vaší strany, kteří jsou v současné vládě, a jste také jeden z nejméně viditelných ministrů. Čelil jste za to i poměrně ostré kritice některých spolupracovníků. Dnes už bývalý 1. místopředseda strany Jiří Zimola vás dokonce vyzýval k tomu, že byste měl být ve vládě vyměněn, a to po pouhých třech měsících. Kdybych se vás zeptala, pane ministře: čím si myslíte, že jste své straně prospěl v čele resortu kultury?

Tak především je třeba říci, že sociální demokracie získala tento resort po dlouhých dvanácti letech.

Tím jste prospěl?

Ne.

Já se ptám, čím jste prospěl v resortu kultury.

K té otázce se chci dostat a k té odpovědi.

Já jenom, že máme omezený čas, pane ministře...

... protože jste věnovala podstatně více času otázkám jiným, které podle mého názoru nebyly tak důležité.

Tak dobrá, abychom se dostali k tomu, čím jste prospěl.

Především si myslím, že se mi podařilo dojednat - v daném okamžiku, protože jsem vstoupil téměř až v konečné fázi do jednání - poměrně velmi kvalitní rozpočet pro českou kulturu, zejména v oblasti zvýšených financí na obnovu kulturních památek, ať už těch, které jsou státní, nebo těch, které patří v podstatě pod obce a kraje.

Potom si myslím, že to je zvýšením rozpočtu v oblasti mezd, mzdových prostředků. To znamená, že dochází k navýšení platů zaměstnanců v kultuře o 5 % přímo do rozpočtu a dalších 5,9 % jde do...

Na což bychom ale mohli říci, že vláda zvyšovala platy v celé státní nebo veřejné sféře.

No, to máte sice pravdu, nicméně je třeba říci, že dlouhodobě zejména platy v kultuře byly podfinancovávány a to zvedání tentokrát je z hlediska zaměstnanců v kultuře výraznější, než bývalo v minulosti. To znamená, teď se podařilo zařadit zaměstnance kultury do té top řekněme prvních tří čtyř profesí, kde tady tyto peníze se výrazně navýšily. No, a současně si myslím, že ten prospěch přijde za malou chvíli, protože se připravuji představit v podstatě koncepční program, jednak otevření se kultury široké veřejnosti, otevření se kulturních institucí v České republice, našich galerií a muzeí veřejnosti, tak aby vzdělávala a kultivovala. A dále samozřejmě otázka jakési systémové podpory regionální kultury.

Ministr chybějící ve sněmovně

Pane ministře, nepovažujete za chybu, že jste se ihned nevzdal křesla olomouckého primátora, protože jste se i tím zařadil mezi nejčastěji absentující poslance? Máte pátý nejvyšší počet neomluvených absencí nebo absencí v Poslanecké sněmovně. Není to chyba? Máte tak málo ministrů, jestli jste se neměl víc soustředit na tu klíčovou práci?

Myslím si, že teďka jste řekla nepravdu. Nechci to zpochybňovat. Pokud se jednalo, byl jsem pátý poslanec s absencemi bez udání důvodu. Jinak to byly s omluvou.

V tom případě se omlouvám za nepřesnost.

Já se opravdu důrazně proti tomu stavím, ano. Já jsem se vždycky prostě omluvil a navíc bychom se o tom bavili, protože to je třeba omluva z části jednání.

Ano. Ale abychom se dostali k těm absencím...

Takto: určitě si myslím, že by mi prospělo, kdybych funkci primátora opustil, ale bohužel jsem byl primátorem stotisícového krajského města a nebyla koaliční shoda na změnách, které by mohly proběhnout.

Takže v podstatě pro mě bylo rozhodování, jestli dotáhnout mandát primátora, anebo vystavit Olomouc, že v podstatě doběhne bez pozice primátora. To rozhodnutí bylo...

A neměl jste ještě další možnost, a to nebrat ministerskou funkci?

To rozhodnutí bylo na mých stranických kolezích, kteří se s tím ztotožnili, na členech poslaneckého klubu v Olomouci a takové rozhodnutí bylo.

Absentéři mezi poslanci: nejvíc chyběl Schwarzenberg s Babišem. Naopak nejpilnější je Pirát Černohorský Číst článek

A to, že byste nebral ministerskou funkci, když jste tedy chtěl zůstat primátorem Olomouce, to jste nezvažoval?

Tak vzhledem k tomu, že post primátora končil v krátké době, tak si myslím, že i po konzultacích se všemi, kteří do toho měli co hovořit, předložil jsem jim tady tento problém, bylo řečeno, že mám do toho jít, takže jsem do toho šel. Mělo to tento dopad.

Nicméně domnívám se, že to důležité, co jsem chtěl, a to je rozpočet, který se podařilo, to je otázka financování kultury pro rok 2019, i když jsou tam věci, které si myslím, že teďka je ještě třeba se do nich pustit intenzivněji, tak to se podařilo. Takže z toho hlediska to na post ministra kultury myslím vliv nemělo. Já jsem se potřeboval v té funkci zorientovat a není to jednoduché. To můžu říct každému, kdo přijde na post ministra jako nový člověk.

Proto jsem se ptala na tu kumulaci funkcí, pane ministře. Jak vaši straničtí kolegové reagovali na to, když jste si za svého náměstka vybral kolegu z Olomouce, pana Aloise Mačáka, který musel odejít z politiky poté, co vyšlo najevo, že přijal finanční dary od soukromých společností?

Než jsem se rozhodl pana Mačáka do funkce náměstka jmenovat, tak jsem si samozřejmě zjistil, v jaké fázi celý ten příběh je. A vzhledem k tomu, že to bylo kompletně policií odloženo, nedošlo vůbec k žádnému pochybení, tak to přesně naplňovalo ten stranický požadavek na to, aby člověk, pakliže čelí nějakému takovémuto problému, se z politiky stáhl, což v případě pana Mačáka bylo. A v okamžiku, kdy měl vše vyřešeno, tak potom přece má právo se do politiky vrátit.

Zeptám se tedy jinak. Pane ministře, je podle vás správné, aby politici přijímali osobní dary od soukromých firem?

Já se domnívám, že pan Mačák to vyřešil a že v tomto okamžiku to nebyl osobní dar. Nevím, pokud by to mělo být osobní dar...

Tak byl to osobní dar. Byl to dar panu Mačákovi.

Já si myslím, že on ho poskytl na veřejné účely anebo ho potom vrátil.

On ho poskytl na účely svého vlastního PR, své vlastní propagace, pane ministře.

To si já osobně nemyslím. A pokud by to tak bylo, tak by to asi bylo předmětem šetření.

On to říkal, že to bylo na účely své osobní propagace. A to, že později ten dar vrátil, to asi, předpokládám, na situaci nic nemění.

Z hlediska jakéhokoliv právního a jiného pohledu pan Mačák se ničeho nedopustil. Tak jestli chceme všechny takto lidi ostrakizovat, tak potom samozřejmě je to špatně. Pak nemůže fungovat presumpce viny a neviny.

Ne. Ne, pane ministře. Já se jenom ptám, jestli je podle vás správné, aby politici přijímali osobní dary od soukromých společností.

Já osobní dary nepřijímám od soukromých společností, je to prostě moje principiální zásada.

Ale u vašeho náměstka vám to nevadí.

Pokud to řeší někdo jiný, tak je to jeho problém. Je potřeba se na to zeptat pana náměstka Mačáka.