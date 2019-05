Staňkova demise zklidní situaci, věří premiér. Opozice kritizuje ministra i vládu pod vedením Babiše

Tlak na ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD byl velký. Premiér a šéf ANO Andreje Babiš to ve středu řekl pro Frekvenci 1. Očekával prý, že situace skončí ministrovým odchodem. Babiš věří, že Staňkova demise zklidní situaci. Rezignace je pak podle části opozičních politiků důsledkem ministrovy neschopnosti a důkazem manažerského selhání vlády ANO a ČSSD. Reakce Praha 20:22 15. 5. 2019 (Aktualizováno: 22:20 15. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Antonín Staněk a premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Myslím, že ČSSD to vyhodnotila, že jim to před volbami škodí, tak pana ministra donutili k rezignaci,“ řekl premiér Andrej Babiš pro Radiožurnál. „Myslím, že to pomůže, že to zklidní situaci, protože ten tlak byl velký. Ve finále jsem čekal, že to takhle dopadne,“ prohlásil pak premiér v pořadu Press klub na Frekvenci 1.

Připomněl také protesty proti ministrovi kultury Antonínu Staňkovi kvůli odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Podle něj se teprve v budoucnu ukáže, zda byla Staňkova kritika Fajta oprávněná, nebo ne.

Babiš zároveň uvedl, že o Staňkově odchodu z vlády se dozvěděl od předsedy ČSSD Jana Hamáčka ve středu odpoledne. Pro Českou televizi již dříve uvedl, že mu Hamáček poslal SMS zprávu.

Premiér pak dodal, že výběr nového ministra nechává na sociální demokracii, jíž tento post ve vládě patří. „V rámci koaliční smlouvy budu respektovat rozhodnutí ČSSD,“ řekl Babiš.

Opozice kritizuje Staňkovu neschopnost

„Zodpovědnost nesou i Andrej Babiš a Jan Hamáček, kteří ministra Staňka do funkce instalovali. Je to jen další manažerský omyl této vlády,“ reagoval na demisi ministra šéf ODS Petr Fiala.

„Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu. Zřejmě ale ještě nenašel volant. Odchodem ministra kultury Staňka ve vládě končí už šestý ministr. Tak funguje Babišova vláda ‚odborníků‘ v praxi,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který kandiduje v eurovolbách.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného je Staňkovo odstoupení skvělá zpráva pro celou kulturní obec.

A lidovecký exministr kultury Daniel Herman, který také kandiduje v eurovolbách, poznamenal, že podle něj na vládní funkci nestačil.

„Rozhodnutí ministra kultury A. Staňka vítám. Po řadě kontroverzních kroků je pokládám za krok správný. Rok prokazoval, že na vládní funkci nestačí,“ napsal na twitteru.

Pan prezident se ve čtvrtek 23. května 2019 setká s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. S ministrem kultury Antonínem Staňkem pak v úterý 28. května 2019. Do té doby neplánujeme žádný komentář. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. května 2019

„Včera bylo pozdě, konečně je pryč,“ komentoval v České televizi Staňkův krok místopředseda STAN Jan Farský. Těžko se podle něj bude hledat něco, co končící ministr udělal ve funkci dobře. „Ukázal nekompetentnost a osobní pomstu v Olomouci,“ míní poslanec. Doufá, že ČSSD napodruhé přijde s někým kvalitnějším.

Podobně se vyjádřil i předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého není Staněk kompetentní ani viditelný. „Byl to nečinný ministr a choval se arogantně,“ míní.

Staněk na svou funkci rezignuje ke konci května. Jeho konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice.

Předseda ČSSD Hamáček sdělil, že jméno Staňkova nástupce oznámí na konci května. Resort podle něj potřebuje nový impulz.

Staněk pak kritiku proti jeho osobě v dopisu premiérovi odmítl.

„V uplynulých týdnech byla proti mé osobě vedena masívní kampaň bez racionálního zdůvodnění jen proto, že jsem se rozhodl učinit přítrž nehospodárnému, ba protiprávnímu jednání ředitelů dvou prestižních institucí spadajících pod můj resort,“ uvedl.

Rád bych uvedl na pravou míru, že můj dnešní krok skončit ve funkci ministra kultury ke 31.5. byl učiněn na žádost předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který mě o to sám osobně požádal. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) 15. května 2019