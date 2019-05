Zeman nemusí Staňkovu demisi přijmout, Babišův návrh by akceptovat musel, tvrdí ústavní právník

Prezident nemusí podle Ústavy povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi. Musel by ho ale odvolat v případě, kdy by jeho konec navrhl přímo premiér. Řekl to v úterý ústavní právník Jan Wintr. Z právního hlediska podle něj nehraje roli fakt, zda se ministr rozhodne skončit sám, nebo ho k demisi přinutí například tlak z vlastní politické strany, o kterém hovoří končící ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD.

Praha 12:42 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít