‚Fatální selhání‘, nebo opatrnost opřená o radu právníků? Co vedlo k odvolání šéfa muzea v Olomouci

Ignoroval výsledky zjištění kontroly ministerstva a neukončil smlouvu s architektonickým studiem.

Především to vyčetl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) dnes již bývalému řediteli Muzea umění v Olomouci Michalu Soukupovi poté, co jej z funkce odvolal.

Právníci olomouckého muzea přitom vypovězení smlouvy bez písemného příkazu samotného ministra nedoporučili. Soukup jej ale od Staňka nikdy nedostal.

„O tento písemný příkaz Michal Soukup žádal, ale dodnes jej vedení muzea neobdrželo,“ řekl mluvčí muzea.

Sami ministerští auditoři přitom doporučili možnosti ukončení smlouvy konzultovat s právníky.

Vyplývá to z protokolu z kontroly, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

„Ignoroval výtky a zjištění kontrolních orgánů ministerstva kultury a aktivně nezjednal jakoukoliv nápravu ve věci ukončení smlouvy s architektonickým studiem di5, kde hrozí českému státu značná škoda v případě soudní pře,“ stojí mimo jiné v zevrubném zdůvodnění odvolání Soukupa, které Staněk zveřejnil na webu ministerstva kultury.

Na mysli měl smlouvu s vítězem výběrového řízení na projekční práce k stavbě nové muzejní budovy v Olomouci zvané Středoevropské forum (SEFO). Tu vedení muzea uzavřelo už v roce 2009, ale roky se s ní nic nedělo. Muzeum totiž nesehnalo na její stavbu finance.

Neukončení smlouvy přitom Staněk označil za „fatální selhání“ bývalého ředitele, kvůli kterému v dubnu přistoupil k jeho odvolání z funkce a také podání trestního oznámení.

„Přitom vlastní smlouva obsahuje ustanovení, kdy objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k poskytnutí státní finanční podpory na financování předmětné akce,“ dodal ve zdůvodnění s odkazem na konkrétní odstavec ve smlouvě.

Sami auditoři ale při kontrole zjistili, že na základě tohoto ustanovení už nejspíš smlouvu vypovědět nepůjde. Jiné možnosti jejího ukončení navíc doporučili konzultovat s právníky. Vyplývá to z protokolu o kontrole ministerských úředníků, který server iROZHLAS.cz získal na základě informačního zákona.

Šlo smlouvu ukončit?

„Dle názoru kontrolní skupiny již v současné době zmíněnou podmínku pro zánik závazku z bodu 4 nelze uplatnit, neboť usnesením vlády ze dne 21. ledna 2019 byly finanční prostředky na akci SEFO již vyčleněny,“ napsali auditoři do protokolu z kontroly. Vláda totiž téměř 600 milionů na stavbu fóra schválila ve stejný den, kdy kontrola v muzeu začala.

Odvolání Soukupa Dosavadního ředitele muzea Michala Soukupa odvolal Staněk ve čtvrtek společně s ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem. Zpochybnil jejich schopnosti vést galerii a muzeum hospodárně, poukázal na výsledky kontrol v obou institucích. Tentýž den oznámil, že na Fajta podal dvě trestní oznámení. Další poté podal na Soukupa i jeho předchůdce Pavla Zatloukal. V kulturní obci po odvolání Fajta vznikla iniciativa požadující odvolání Staňka (ČSSD).

Auditoři v kapitole možnosti ukončení smlouvy zmiňovali ještě paragraf obchodního zákoníku a paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek, které by vypovězení smlouvy umožňovaly.

V závěru ale napsali, že ukončení by se mělo konzultovat s právníky. „Posouzení možnosti ukončení smluvního vztahu s di5 doporučuje kontrolní skupina konzultace s odborníky na občanské a obchodní právo,“ napsali.

Podle ministerstva smlouvu vypovědět možné je. „Vzhledem k tomu, že kontrolní zjištění v ostatních částech protokolu popisují a dokumentují naplnění příslušných podmínek, z textu kapitoly jednoznačně vyplývá, že i kdyby nebylo možné smlouvu ukončit podle odst. 4 (státní finanční podpora, pozn. red.), jsou naplněny podmínky odst. 3 (Obchodní zákoník, pozn. red.),“ uvedla mluvčí resortu Martha Häckle.

Konkrétně poukázala na nedodržení smluvního termínu, změnu cen a další okolnosti vyplývající z aktualizace původní studie a z uplynutí dlouhého časového období od podpisu smlouvy.

Písemný příkaz

Podle mluvčího muzea Tomáše Kasala by ale nyní vypovězení znamenalo finanční vyrovnání se studiem di5 v řádu jednotek milionů. Proto Soukup po ministrovi požadoval písemný příkaz k vypovězení.

„Právníci i auditoři řediteli Michalu Soukupovi jednoznačně doporučili, aby vzhledem výše uvedeným nákladům nepodnikal nevratné kroky, dokud nedostane písemný příkaz ministra kultury,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz.

Ten ale podle Kasala dnes již bývalý ředitel nedostal. „O tento písemný příkaz Michal Soukup žádal, ale dodnes jej vedení muzea neobdrželo. To je také důvod, proč Muzeum umění dosud smlouvu s firmou di5 nevypovědělo,“ dodal.

Redakce iROZHLAS.cz požádala o rozhovor také bývalého ředitele Soukupa. Ten ale nechtěl celou věc více komentovat. „Obecně mohu jen zopakovat, že mé odvolání je vykonstruované, účelové a v žádném případě s jeho zdůvodněním nemohu souhlasit,“ napsal v sms.

Podle mluvčí Häckle uzavřelo muzeum smlouvu jako samostatný zadavate a mělo ji proto také samo vypovědět.

„Smlouva měla být za sjednaných podmínek realizována a podmínky v ní obsažené měl zadavatel důsledně kontrolovat a zejména dodržovat její hospodárnost. Pokud tedy nedošlo k poskytnutí evropských případně národních zdrojů, muzeum bylo povinno celou situaci vyhodnotit a zachovat se jako řádný hospodář a v souladu s předmětným ustanovením smlouvu za této situace ukončit, tedy od smlouvy odstoupit," uvedla.

Peníze i díky smlouvě

Smlouva podle kontrolorů ležela v muzeu osm let, aniž by se s ní něco dělo. „Následujících 8 let muzeum setrvalo v situaci, kdy mělo uzavřenou smlouvu o dílo se společností di5 architekti a inženýři s.r.o., nemělo zajištěny žádné finanční prostředky na vybudování SEFO a smluvního zhotovitele ani jednou nevyzvalo k žádnému plnění.“

Podle Kasala byla ale smlouva uzavřená právě proto, aby se podařilo získat evropské peníze. Navíc po nich prý ministerstvo vypovězení nikdy předtím nepožadovalo.

„Na tom (získání dotací, pozn. red.) muzeum v Olomouci ve spolupráci s ministerstvem kultury pořád pracovalo. Muzeum smlouvu vypovědět nemuselo a ministerstvo to ani nepožadovalo, protože větší šanci dosáhnout na peníze mají projekty komplexně připravené,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Právě i díky této připravenosti se podle Kasala podařilo projekt spolu s dalšími 16 dostat do programu péče o národní kulturní dědictví. Právě na něj přiklepla Staňkovi vláda na konci ledna balík peněz, z nějž půjdou finance i na stavbu fóra.

