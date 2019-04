Ministr Staněk: Problém s odvoláním ředitelů Fajta a Soukupa je složitý, ale zákon platí pro všechny

Problém s odvoláním ředitelů Muzea umění Olomouc Michala Soukupa a Národní galerie Praha Jiřího Fajta je problémem právním, je poměrně složitý a těžko se dá vysvětlit. Na Českém rozhlasu Plus to řekl ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD téměř dva týdny poté, co oba šéfy kulturních institucí zbavil vedoucích funkcí. Za svým rozhodnutím si pak i přes kritiku kulturních osobností podle svých slov stojí. Praha 9:34 30. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Staněk | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Měl jste dnes (v pondělí) možnost aspoň krátce probrat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) otázky a reakce, které vyvolalo vaše rozhodnutí odvolat ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa a ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta?

S panem premiérem jsme na toto téma nehovořili. Už dříve jsem pana premiéra o svém rozhodnutí informoval a pan premiér mi řekl, že samozřejmě vnímá mé rozhodnutí, je to má kompetence a více jsme se na to téma nebavili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Problém s odvoláním ředitelů Fajta a Soukupa je složitý. Těžko se dá vysvětlit, říká ministr kultury Antonín Staněk. Poslechněte si celý rozhovor

Jak jste přijal to nedělní vyjádření prvního místopředsedy ČSSD Romana Onderky, který v České televizi označil petici desítek osobností kulturní a umělecké scény za vaše odvolání za „velký problém, který nelze ignorovat. A dokonce by prý zvážil vaše odvolání.

Své vyjádření bych rozdělil do dvou částí. První je reakce na mediální vystoupení pana prvního místopředsedy. Jsem trochu překvapen, protože jsem si myslel, že tento způsob komunikace skončil sjezdem a že si ve straně budeme takové věci vyříkávat z očí do očí, a nikoliv přes média.

Co se týče druhé části otázky. Já stejně jako sociální demokracie nepodceňujeme roli peticí. Už jsem řekl, že rozumím petentům, protože ten problém s odvoláním obou ředitelů je samozřejmě problémem právním, je poměrně složitý a těžko se dá vysvětlit.

Nicméně já si za svými kroky stojím. Už jsem to vysvětloval předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi, taky jsem informoval poslanecký klub. A jak pan předseda, tak poslanecký klub má vysvětlení přijali.

Neznepokojuje vás, že zjevné pochybnosti o vašem postupu mají i kolegové z předsednictva? Roman Onderka dokonce uvedl, že ta vaše personální rozhodnutí na něj nepůsobí jako příliš profesionální.

To je názor pana Onderky. Obávám se, že se neseznámil s argumenty, které jsou už delší dobu na webových stránkách ministerstva kultury. Sám přiznal, že je nečetl. Myslím, že je jako celá řada dalších ne zcela dobře informován.

Hamáček: Radost z toho nemám, ale Staňka kvůli personálním změnám odvolávat nebudu Číst článek

Premiér Babiš řekl, že se chce sejít se zástupci petice za vaše odvolání. Autoři mimo jiné upozorňují, že dva předchozí ministři kultury neshledali v hospodaření Národní galerie ani olomouckého muzea umění žádná vážnější pochybení. Rozumíte, nebo nerozumíte těm otázkám, proč právě za vašeho působení ta pochybení nebo trestněprávní činnost odhalena byla?

Kontroly v Národní galerii probíhaly už od roku 2017 a pochybení více či méně závažná byla identifikována. Bohužel pan ředitel Fajt je ignoroval, žádné nápravy v tomto směru nebyly realizovány. A zřejmě se ukázalo, že s každým rokem přibyl další a další problém.

Pokud jde o tu poslední problematickou situaci, tak to je podepsání smlouvy na jeden milion dvě stě tisíc korun. Tuto smlouvu podepisuje pracovnice galerie, která na to není vůbec oprávněna, a to si myslím, že je závažné pochybení. A je to jenom možná vrchol ledovce nějakých dalších problémů.

Co se týče olomouckého muzea umění, tak i tam kontroly probíhaly již delší dobu. A stejně jako v případě Národní galerie, tak i tady vedení muzea ignorovalo výsledky kontrolní činnosti interního auditu ministerstva kultury. Ať už záměrně, nebo nezáměrně – nereagovali ani na připomínky ani podměty, které jim kontrolní orány daly.

Nebylo třeba v případě Jiřího Fajta na místě postupovat méně rázně a počkat s definitivním odvoláním až na chvíli, kdy budou prošetřena trestní oznámení, která jste v této věci podal?

Paní redaktorko, zcela určitě jsem nejednal v nějakém pohnutím mysli, ale po skutečně dokonalém zvážení celé situace a na základě právních rozborů nejen právníků ministerstva kultury, ale i odborníků na právo a ti jednoznačně konstatovali, že je mou povinností jednat a současně také i pana ředitele odvolat už z toho důvodu, že do kontrolního protokolu uvedl, že chystá podobnou smlouvu uzavřít i pro příští rok.

Výsledek byl tedy takový ihned zabránit případnému možnému dalšímu konání. Postupoval jsem podle mého názoru přesně a jasně.

Staněk vyčítá exšéfovi olomouckého muzea Středoevropské fórum. ‚To jsem nebyl ve funkci,‘ reaguje odvolaný Číst článek

Na svém rozhodnutí už nechcete nic změnit, ani kdyby ta trestní oznámení nebyla shledána jako oprávněna? Nebo byste v takovém případě třeba zvažoval setrvání v čele ministerstva?

Nemohu pracovat s nějakým kdyby. Nejsem ani státní zástupce, ani vyšetřovatel, ani soudce. Pouze jsem se choval v souladu se zákonem a Ústavou.

Rozumím tomu, že to někdo může někdo vnímat jako příliš školometské, příliš byrokratické, úřednické, ale zákon platí pro všechny, bez ohledu na to, jestli jste vysoce postavený politik, nebo ředitel. A tady opravdu zákon hovořil poměrně jasně. Nemohu předjímat, jak dopadne vyšetřování, jak dopadnou trestní oznámení, to je věc orgánů, které to budou prošetřovat.

Mluvil jste o tom, že jste se o přel o odborné posudky, ale jak hodnotíte vyjádření zahraničních odborníků, protože z vašeho pohledu nemá větší váhu ani renomé mnoha z těch, kdo výzvu podepsali. Víme, že za Jiřího Fajta se postavili ředitelé světových galerií – Tate Gallery, Metropolitního muzea v New Yorku, Vídeň, Drážďany. V případě Michala Soukupa to pak byl třeba prezident Vasarelyho nadace a vnuk slavného malíře Pierre Vasarely, prezident polské národní komise pro UNESCO Jacek Purchla nebo sochař Ivan Theimer. Pro vás tohle nemá větší váhu?

Většinu umělců, kteří se postavili za pana Soukupa znám ze svého působení ve statutárním městě Olomouci. S panem Theimerem jsme odhalovali jeho pítka na horním náměstí a podobně. Myslím, že i u nás je poměrně složité zorientovat se, k čemu v těchto galeriích došlo. O to složitější to je pro zahraniční osobností.

Navíc je-li to neustále prezentováno jako určitý politický krok, který je motivován tím či oním důvodem. Takže i z tohoto pohledu jsem se obrátil i na tyto osobnosti v zahraničí s tím, že rozumím i jejich postojům, nicméně je třeba se seznámit s těmi důvody a teprve poté je možné činit nějaké závěry.

Ministr Staněk podal trestní oznámení na dva bývalé ředitele olomouckého Muzea umění Číst článek

Zvažujete setkání s některým z nich?

Jakmile se vrátím ze zahraniční cesty, kdy jedu pro pozůstalost Hany a Edvarda Benešových po jejich vzdálených příbuzných, tak plánuji jak setkání s petenty, tak se samozřejmě rád setkám i se zástupci osobností, které se na české straně pod tyto petice podepsali, a velmi rád s nimi pohovořím o příčinách, respektive o důvodech, které k těmto odvoláním vedly.

Kdy to plánujete?

Počítám, že v průběhu příštího nebo přespříštího týdne.