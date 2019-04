Staňka si vyslechneme až se vrátí z Číny, zvažoval bych jeho odvolání, řekl místopředseda ČSSD Onderka

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) bude po návratu z Číny vysvětlovat vedení sociální demokracie odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka to řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize. Zároveň uvedl, že by osobně zvažoval Staňkův konec v čele resortu. Praha 13:03 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Staněk | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Poslední kroky, které pan ministr dělá, mi nepřipadají příliš profesionální,“ řekl Onderka v České televizi. Reagoval tak na petici, kterou tento týden podepsala řada osobností české kultury. V dokumentu žádají odvolání současného ministra kultury Antonína Staňka. Zástupci kulturních institucí a umělci ho adresovali premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi. Důvodem je odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

„Petice, je podle mého názoru velký problém, nebereme ji na lehkou váhu“ uvedl Onderka a zmínil, že ji podepsali lidé, kterých si váží. Je mezi nimi například architektka Eva Jiřičná, dokumentaristka Helena Třeštíková, umělecký ředitel činohry Národního divadla Daniel Špinar, spisovatel Jáchym Topol nebo architekt Josef Pleskot.

Jiřičná, Koudelka, Hřebejk. Umělci a zástupci kulturních institucí požadují konec ministra Staňka Číst článek

Místopředseda ČSSD řekl, že si vedení strany Staňka po jeho návratu z Číny, kam odjel společně s prezidentem Milošem Zemanem, vyslechne a bude trvat na vysvětlení personálních změn v Národní galerii i Muzea umění Olomouc. Onderka odmítl, že by za Staňkovými kroky byla politická objednávka ze strany sociální demokracie. Tušil ale, že k nim dojde.

„Z muzea v Olomouci za mnou byli, je to asi měsíc půl a informovali mě o problémech, které mají s ministrem kultury. Znal jsem i situaci, která se odehrávala ve vztahu ke galerii a panu Fajtovi. Z tohoto pohledu to nebylo překvapení. Na druhou stranu musím říct, že ten způsob, jakým to bylo uděláno, to načasování - to beze sporu nesvědčí o profesionalitě,“ řekl Onderka.

Na dotaz, zda by měl být ministr odvolán, uvedl, že si ho chce nejdříve vyslechnout. „Podle těch posledních dnů chování pana ministra na ministerstvu kultury – bych to velmi vážně zvažoval,“ uzavřel.

Petice za odvolání

Autoři petice v ní uvádějí, že Fajtovi se navzdory dlouhotrvajícímu podfinancování činnosti NGP během relativně krátkého období podařilo probudit do té doby spící instituci.

„Pod jeho vedením došlo k významným pozitivním změnám, které přivítala odborná i laická veřejnost. Násobně stoupla návštěvnost a svým výstavním programem se Národní galerie Praha zařadila mezi prestižní evropské výstavní instituce,“ píší autoři.

Ministr Staněk podal trestní oznámení na dva bývalé ředitele olomouckého Muzea umění Číst článek

Dva předchozí ministři kultury Daniel Herman a Ilja Šmíd neshledali v činnosti a hospodaření Národní galerie ani Muzea umění Olomouc žádná vážná pochybení, která by vyžadovala jakákoli opatření či zásah ze strany ministerstva.

„Je nesporné, že v současné chvíli je ohrožena kontinuita výstavních projektů a významných zahraničních spoluprací Národní galerie a také finanční podpora ze strany partnerů a sponzorů, pro něž byla kredibilita této instituce zaručena právě profesionalitou a odborností Jiřího Fajta,“ napsali Babišovi.

Ohrožena je podle nich i plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce a vypsání mezinárodní architektonické soutěže, stejně jako budoucí spolupráce s Centre Pompidou v Paříži. Oba projekty Babiš v minulosti několikrát zaštítil.

Zásadním způsobem ministr podle autorů petice také poškodil dobré jméno a mezinárodní program Muzea umění Olomouc, když pro odvolání jeho ředitele Michala Soukupa použil zkreslené a zavádějící argumenty. Za odvoláním ředitelů vidí buď politické zadání či Staňkovu nekompetenci, případně obojí.

„Právní důvody u Národní galerie Praha jsou již od včerejška uvedeny v dokumentu na webu. Důvody u Muzea umění Olomouc budou uveřejněny v nejbližších hodinách tamtéž,“ napsal Staněk a dodal, že je připraven signatářům petice vysvětlit důvody odvolání obou ředitelů osobně. Na oba uvolněné posty Staněk slibuje „v krátké době“ vyhlásit výběrové řízení.