‚Nesystémové a likvidační.‘ Akademici v otevřeném dopise odmítli Staňkův návrh památkového zákona

Akademici a historikové umění v otevřeném dopise adresovaném ministerstvu kultury a vládě odmítají návrh památkového zákona. Předložit ho stihnul nyní už exministr Antonín Staněk z ČSSD. Žádají, aby se jeho projednávání přerušilo, protože oslabuje roli památkářů, archeologů a restaurátorů. Autorům dopisu - jmenovitě řediteli Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy - vadí, že byl návrh zákona připraven narychlo bez diskuse s odborníky. Praha 19:49 22. srpna 2019

„Návrh zákona byl připravován v mimořádně krátké době, netransparentně a bez náležité diskuse s odbornou veřejností,“ píše se v otevřeném dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Autorům také vadí, že návrh zákona oslabuje pozici Národního památkové ústavu, opomíjí archeologii nebo nesmyslně komplikuje proces restaurování památek.

Pod dopisem jsou podepsaní rektoři vysokých umělecký škol i další zástupci vedení Univerzity Karlovy. Jedním z autorů dopisu je ředitel Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy Richard Biegel.

„Vadí nám, že návrh zákona nebyl projednáván tak, jak měl. Byl připravován bez větších konzultací s odbornou veřejností a to je absurdní už proto, že ministerstvo připravovalo návrh zákona dlouhodobě. Ten teď zmizel a vznikl tento, který je v mnoha ohledech jiný a podle našeho názoru ohrožuje památkovou péči,“ vysvětlil.

Památková péče je podle odborníků tímto zákonem oslabena ve prospěch stavebníků.

„V podstatě by to bylo tak, že by se památkový ústav nemohl vyjadřovat k obnovám památek, byl by přizván jen občas. To by znamenalo, že instituce, která má v podstatě ze zákona střežit odbornou kvalitu památkové péče, by neměla přístup k zásadním kauzám a problémům,“ říká. „To je nesystémové a pro památkovou péči likvidační,“ dodává.

Resort kultury ještě podle jeho mluvčí Marty Häckl dopis nedostal, proto se k němu zatím nechce vyjadřovat.