Nepřijetí demise Staňka je bizarní hra s občany a pohrdání společností, říká historik umění Otto M. Urban

Co dělá s kulturní veřejností demise ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD? Jeho rezignaci totiž odmítl přijmout prezident Miloš Zeman a tak teď čekáme, co odpoví na žádost zaslanou premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hostem Interview Plus byl historik umění Otto M. Urban. Praha 21:25 11. června 2019

Po odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa oznámil svůj odchod z Národní galerie i dosavadní ředitel sbírky umění 19. století a klasické moderny Otto M. Urban, host Interview Plus.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Od 1. června nejsem ředitelem sbírky, ani zaměstnancem Národní galerie,“ vysvětluje Urban, který je ale mimo jiné třeba ředitelem katedry dějin a teorie umění na pražské Akademii výtvarných umění.

„Ale vnímat galerii jako instituci, která stoupá nebo padá s jednou výraznou osobností, by bylo hysterické. Nebylo by to správné. Můj protest nebyl spojen se snahou Jiřího Fajta udržet v pozici, ale byl namířen vůči ministerstvu kultury,“ uvádí.

Poslední kapka

Odvolání ředitelů příspěvkových organizací ministerstva pak bere jako „poslední kapku, která se táhne nejen od doby, co je ministrem Staněk. Nespokojenost kulturní obce s tím, jak stát řeší otázky kultury, je podle něj dlouhodobá.

Odborník na dějiny umění ještě přidává: „Vezměte si, kolik v poslední době bylo ministrů kultury. Už to je celková ignorace státu vůči kultuře jako takové.“

Současný šéf rezortu Staněk sice demisi podal, ale ministrem je stále a platnost a aktuálnost petice umělců je prý stále živá. „Čím delší doba od propuknutí kauzy kolem odvolávání ředitelů je, čím se ten stav prodlužuje, tím je celá situace nejasnější a na druhou stranu je i komplexnější. Teď už nejde o vypsání nějakých výběrových řízení, aby se situace konsolidovala, ale ukazuje se, že problém je daleko širší a hlubší. Řešení by mělo směřovat k zásadní proměně kulturní politiky tohoto státu,“ domnívá se.

Apel na politiky pak nechce směřovat na nějakou konkrétní politickou stranu právě dnes odpovědnou za rezort kultury, ale všem politikům i neparlamentních stran. Zároveň se svěřil i se svým negativním názorem na ministra Staňka. Viděl ho sice jednou, ale to, co říkal, mu stačilo.

Staněk?...

„Ze způsobu, jakým se tam představil a jak o otázkách, které s Národní galerií souvisejí, hovořil, bylo jasně vidět, že vlastně nemá představu, co ta instituce potřebuje a co se v ní vůbec děje,“ vzpomíná na setkání v únoru.

Ani další politici prý ale nejsou schopni reagovat na nějakou kulturní hodnotu. „To je mimo jejich rozlišovací schopnosti. Jediné, na co zareagují, je cena uměleckých děl. Když jim řeknete, že jsou tak závratné, jaké jsou, tak to najednou začnou vnímat jako něco významného. To je přece taky špatně,“ zlobí se.

Co řekl Staněk takového, že se Otto M. Urban rozhodl z Národní galerie doopravdy odejít? „Nechci jít do detailů, ale klíčový byl rozhovor v médiích, co jsem si přečetl pár dní před mou rezignací. Tam jasně ukázal svou nekompetentnost a neznalost rezortu. Pletl si obrazárny a galerie, nevěděl, jaký má rozpočet, a nechci se dostat až k nějakému křtu knihy o církevních restitucích nebo nominaci problematických básníků na státní ceny. Těch věcí byla celá řada a já tehdy stál v situaci, kdy jsem si říkal, jestli mám čekat, nebo jasně vyjevit svůj názor. Nakonec jsem si řekl, že tam už dál být nemůžu,“ přiznává.

Jsme pouhé figurky

Otázku nového ministra pak vnímá jako nesmírně důležitou: „Kultura by měla být důležitým prestižním tématem. Ne, že se tady říká, že to Staněk nezvládl, jakkoli měl lehké ministerstvo. To ale ukazuje, jaký pohled politici na kulturu a umění vůbec mají.“

Co si pak Urban myslí o důvodech nepřijetí Staňkovy demise prezidentem? „Já jsem s prezidentem nemluvil, takže nevím,“ odpovídá. „Je to ale bizarní hra, kterou si tady pár lidí s občany této země hraje. My jsme pro ně jen figurky a už je to i věc, která daleko přesahuje obecnou kulturní rovinu. Prezident by měl konat, přestože nemá žádné termíny apod. Je to ale z mého pohledu pohrdání občanskou společností," uzavírá.

