Lhůta uplynula. Koláček z kauzy Mostecké uhelné odmítl nástup do vězení, Švýcaři mohou vydat zatykač

Podnikatel Antonio Koláček z kauzy Mostecké uhelné společnosti má po výzvě švýcarských úřadů nastoupit v pondělí do věznice v kantonu St. Gallen. Už dříve ale oznámil, že neuposlechne. Ve Švýcarsku byl pravomocně odsouzen za podvod a praní peněz k více než čtyřem letům vězení. Zároveň ale stojí v kauze mosteckých dolů před soudem v Česku. Trest ve Švýcarsku odmítá nastoupit právě proto, že se chce před soudem v Praze obhájit. Praha/St. Gallen 14:28 19. srpna 2019

Pokud Antonio Koláček neuposlechne, mohou Švýcaři poslat ministerstvu spravedlnosti do Česka žádost, aby vydalo svého občana k výkonu tresu. Jenže zákony říkají, že pokud s vydáním do ciziny český občan nesouhlasí, tak ho republika nemůže vydat.

Koláček by pak své odmítnutí nástupu trestu zopakoval na státním zastupitelství, kam spadá podle místa bydliště. A tím by zřejmě celá věc skončila.

Další možností je, že Švýcaři vydají mezinárodní zatykač. Koláček by pak nemohl vycestovat z Česka. A třetí možností je, že by Švýcaři požádali o uznání jejich rozsudku a vykonání trestu v Česku. O tom by opět rozhodovalo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo v takových případech rozsudky spíše uznává, kauza Mostecké uhelné je ale z jistého pohledu neobvyklý případ. Soudní líčení se totiž ve stejné věci vede také v Česku, kde zatím nepadl žádný verdikt. Není tedy jasné, jak by se s takovou žádostí ministerstvo vypořádalo. Zda by převzalo cizí rozsudek a řízení u nás zastavilo, nebo by ji odmítlo a líčení by pokračovalo.

Zatýkání ve Švýcarsku

Podnikatel Koláček nebyl jediným Čechem, který byl v kauze Mostecké uhelné ve Švýcarsku odsouzen. Kromě Koláčka byl Švýcary pravomocně odsouzen za praní peněz z mosteckých dolů ještě Petr Kraus, a to k trestu vězení v délce zhruba jednoho roku.

Kraus ale na rozdíl od Koláčka tvrdil, že žádnou výzvu od tamních úřadů k nástupu do vězení nedostal. Před třemi měsíci v květnu ho pak ve Švýcarsku zatkla policie, když přiletěl za svým právníkem. Od té doby je ve vězení.

Jak nedávno informovala Česká televize, Kraus požádal o přerušení trestu ve Švýcarsku, aby se také mohl dál účastnit soudu v Praze.

Odsouzeni ve Švýcarsku byli ještě další tři bývalí manažeři dolů, u nich se ale ještě znovu projednávala délka trestu a verdikt soudů doposud není pravomocný.

Koláček a jeho bývalí spolupracovníci stojí o pokračování líčení před soudem i v Česku, protože se chtějí hájit. Líčení je navíc také mnohem podrobnější než proces ve Švýcarsku. Soud v Česku vyslyšel jejich přání, aby znovu vyslechl některé ministry, kteří schvalovali privatizaci dolů v roce 1999 a řadu dalších svědků. Některé jejich výpovědi mohou být v jejich prospěch.

Teoreticky tak mají šanci, že by u pražského soudu byli zproštěni viny. Pak by zřejmě mohli žádat o obnovu procesu i ve Švýcarsku s tím, že se tedy objevily o jejich nevině nové důkazy.

Zabavené miliardy

Obžalovaným nejde jen o tresty vězení, ale také o mnoho miliard. Švýcaři jim totiž zabavili v bankách celkem asi 12 miliard korun, další dvě ještě třeba po Koláčkovi žádají zaplatit. K odškodnému za údajný podvod při privatizaci se navíc hlásí i český stát, který chce u soudů ve Švýcarsku a Česku od exmanažerů celkem 8,6 miliardy.

Koláček a další Švýcaři odsoudili za podvod na stát při privatizaci a následné praní špinavých peněz v tamních bankách. Právě Švýcaři totiž jako první rozkryli tu zahraniční strukturu firem, kde se přelévaly stovky milionů z dolů do akcií různých společností založených v řadě zemí světa.

V rozsudku švýcarského trestního soudu se například píše, že podvod Koláčka a jeho společníků byl výsledkem vybudovaného souhrnu lží, podvodných praktik a zinscenování určitých skutečností. Šlo například o tvrzení, že do akcií neinvestují peníze vytažené z dolů sami manažery polostátní firmy, ale americký fond Appian.

Obžaloba u nás exmanažerům podobně dává za vinu, že zatajili skupování akcií před privatizací, uměle snížili cenu státního podílu, a stát tak podvedli a poškodili.