Příliš osobních údajů za fotomontáž Barbie. Není jasné, jak s nimi nové aplikace naloží, varují úřady

Úspěšná americká komedie Barbie už celosvětově vydělala téměř miliardu dolarů. Na marketingově úspěšný produkt se tak začaly nabalovat další služby. Mezi nimi i aplikace, která po nahrání fotky místo původního obličeje vloží podobiznu Barbie nebo Kena. Jak ale upozorňuje Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky, lidé za jednu fotomontáž odevzdávají velké množství osobních údajů.

„Chcete profilovku, kde vypadáte jako Barbie nebo Ken?! Žádný problém! Pošlete vaši fotku, email, informace o vašich rysech, a odsouhlaste podmínky, dle kterých nad informacemi ztrácíte veškerou kontrolu! Databáze milionů dalších lidí bude mít na trhu velkou cenu. A to se vyplatí,“ poznamenalo lakonicky na síti X (dříve Twitter) velitelství kybernetických sil.

Pro jednu umělou inteligencí vytvořenou fotomontáž tak lidé nově vytvořeným aplikacím odevzdají více osobních údajů, než by bylo nutné. Slovenský Národní bezpečnostní úřad na facebooku upozornil, že jedné takové aplikaci mohou uživatelé umožnit přístup dokonce ke kameře telefonu, záznamu polohy, souhrnu nainstalovaných aplikací i historii plateb kartou.

Bezpečnostní úřady několika zemí proto upozorňují, že není jasné, jak s takovými daty budou autoři aplikací nakládat, a že hrozí jejich zneužití.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v pátek potvrdil, že je potřeba k aplikaci přistupovat obezřetně. „Platí, že je potřeba být maximálně obezřetný, k čemu dáváme aplikaci přístup, zda a co je nezbytné pro její fungování a jaký obsah skrze aplikaci sdílíme. Pokud požaduje jakákoliv aplikace přístupy, z nichž velká část nemá přímý vliv na její správné fungování, doporučení NÚKIB zní ji nepoužívat a vymazat ze svého zařízení,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí Marek Vala.

Samostatnou kapitolou podle něj jsou pravidla, které platí pro ukládání, zpracování, šíření a zabezpečení uživatelských dat. „Je důležité si uvědomit, že mnohé aplikace nechrání dostatečně soukromí jejich uživatelů a nesplňují legislativní nároky na ochranu jejich dat. Uživatelé tím riskují zneužití svých osobních údajů,“ uvedl.

Problém i jiných aplikací

Že data můžou putovat ke třetí osobě, upozorňuje i redaktor Deníku N Petr Koubský. „Hodně aplikací je dělaných zdánlivě s nějakým zábavným cílem, jako je propojit váš obličej s podobou Barbie nebo Kena, a přitom jejich hlavním smyslem je shromažďovat osobní údaje patrně jen za účelem prodeje velkého balíku dat provozovatelům reklamy nebo někomu podobnému. Takto to prostě je, takto to chodí. To není překvapivá záležitost,“ zmínil pro Český rozhlas Plus.

„Je to podle mě reálné riziko. Samozřejmě nijak dramatické, když se vezme v úvahu, čemu všemu jsme na internetu vystaveni a kdo všechno asi už dneska naše osobní data tohoto typu má. Ale je to prostě jedno další riziko navíc,“ myslí si.