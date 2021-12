Problém aplikace Tečka: některým lidem neukazuje očkování třetí dávkou proti covidu

Aplikace Tečka neukazuje některým uživatelům očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Lidé by si tak měli počet dávek v aplikaci zkontrolovat. Případně se odhlásit a znovu přihlásit, aby chybu odstranili. Obezřetní by měli být zejména lidé, kteří rádi cestují. Například Rakousko totiž od turistů vyžaduje třetí dávku očkování, jinak musí doložit negativní PCR test. Praha 15:33 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace Tečka | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Třetí dávkou se 59letá paní Renata nechala očkovat v polovině listopadu. Aplikace Tečka jí ale ještě po měsíci dál ukazovala, že má pouze druhou dávku vakcíny. „Jsem ve svých věcech pečlivá, takže jsem si všimla, že mi to asi šest týdnů nenaskočilo,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

Jak zjistím počet dávek? Otevřete si aplikaci Tečka. Přihlaste se, zdejte svůj kód. Klikněte na své jméno. A otevřete si svůj očkovací certifikát. Teď klikněte dole na podrobnosti. Zkontrolujte číslo dávky a celkový počet dávek.

Problém jí nakonec pomohla vyřešit kolegyně v práci. „Odinstalovala mi to z mobilu a znovu nainstalovala,“ popisuje pro iROZHLAS.cz s tím, že sama by to zřejmě nezvládla. A dodává, že hodně lidí by to možná ani nenapadlo zkontrolovat.

Ministerstvo zdravotnictví problém připouští. „Pravděpodobně jde o problém aplikace Tečka, který se objevil v prosinci a projevuje se náhodně u malé části uživatelů,“ upřesňuje mluvčí resortu Ondřej Jakob. „Problém řešíme, ale je obtížně zachytitelný a diagnostikovatelný, proto řešení trvá déle,“ tvrdí.

Podle Jakoba není třeba celou aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat. „Mělo by pomoct smazat danou osobu a znovu přihlásit. Případně se může dotyčný uživatel obrátit na linku 1221, která specifické problémy řeší,“ radí.

Některé státy přitom již nyní vyžadují nejen od českých turistů třetí dávku očkování, jinak musí doložit například negativní PCR test. Takovou zemí je třeba Rakousko, které tuto povinnost zavedlo od 20. prosince.

Tečka je mobilní aplikace, ve které si lidé mohou zobrazit certifikát o očkování, prodělané nemoci v posledních šesti měsících nebo negativním testu. Prokázat se s ní mohou v restauraci nebo třeba při cestování. Je určená pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS.

Spuštěna byla na konci června. V mobilním telefonu ji měly začátkem listopadu staženou víc než čtyři miliony lidí, denně ji využívalo asi 600 tisíc lidí.

Od konce listopadu umí mimo jiné zkontrolovat, zda očkování proti covidu-19 platí uživateli i v zahraničí. Dokáže také ukázat, zda má uživatel výjimku z protiepidemických omezení. Tedy že je například rozočkován, mladistvý nebo má kontraindikaci, která mu očkování neumožňuje.