‚Není to náhled na zdravotní stav.‘ Zelenou mají v aplikaci Tečka i nemocní covidem, kteří jsou očkovaní

„Byl jsem asi před čtyřmi měsíci očkován Pfizerem, ale bohužel jsem se nakazil nemocí covid-19,“ popsal pro Mf Dnes Jan Svatek, pracovník v oblasti IT a jaderné bezpečnosti. V aplikaci Tečka má ale stále jen informaci o očkování, tedy potvrzení o bezinfekčnosti, kterým se může prokázat třeba v restauraci.

Martin Vojtíšek ze sítě laboratoří Spadia řekl, že pozitivní test do aplikace propadne deset dnů od doručení pozitivního výsledku. Podle něj je tak nastavená aplikace přímo od provozovatele a laboratoře s tím nic neudělají.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla to ale jako chybu nevnímá. „Není to online náhled na můj zdravotní stav, co se týče covidu. Tečka je brána jako digitální úložiště certifikátů, kterými se můžu prokazovat,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

„To, že byl někdo očkován, to nikomu nezaniká. Je to jako doklad, jako papírová listina. Když někdo nepoužívá Tečku, tak také nechodíme po všech lidech a nebereme jim z ruky certifikáty,“ dodal s tím, že když je někdo pozitivní, tak by se očkovacím certifikátem v aplikaci Tečka neměl prokazovat. Žádnou úpravu aplikace neplánuje.

Mf Dnes oslovila ministerstvo zdravotnictví i Národní agenturu pro komunikační technologie. Resort ale vysvětlení ani žádné podrobnosti původně neposkytl. „Omlouváme se, ale na dotazech ještě pracujeme,“ napsala po týdnu Martina Čovbanová z ministerstva.

Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch pak na úterní tiskové konferenci uvedl, že o chybě neví. „O té chybě slyším poprvé, určitě to prověříme,“ slíbil.

Zároveň upozornil, že když nakažení nezůstanou v izolaci, může jim hrozit postih. „Pokud je někdo nakažený, tak má být v izolaci, nemá nikam chodit. Pokud jdu z izolace, porušuji zákon. Je tam i trestněprávní odpovědnost, že budu úmyslně šířit infekční chorobu, pokud vím, že jsem pozitivní,“ upozornil ministr.