Hofmann z Mostu! vybírá peníze na opravu D1 aneb Velký přehled malých aprílových žertů

Tým Ježíškových vnoučat si v pondělí začal klást čím dál větší a náročnější cíle. Poté, co se projektu podařilo postavit výtah v domově s pečovatelskou službou, plánuje nyní akci, při níž by se lidé složili na renovaci dálnice D1. Naletěli jste také výzvě #damedalnici? Podívejte se s námi na aprílové vtipy, které se v pondělí objevily v českých a zahraničních médiích. Praha 20:00 1. dubna 2019 Vzkaz, který se objevil 1. dubna na facebooku Ježíškových vnoučat: Máme v týmu Ježíškových vnoučat větší ambice než si myslíte. Nám nestačí postavit spolu s Městys Krucemburk výtah v tamním domově s pečovatelskou službou. Míříme výš! Pojďme se složit na opravu Takže nejen DAMEVYTAH ale i DAMEDALNICI

Pražané uvěznění v Brně se vrátí zpět do hlavního města, skončí prodej parkovacích míst a ministr dopravy se konečně vyspí. Tak fanoušky facebookové stránky Ježíškova vnoučata lákal příspěvek na sbírku #damedalnici, která běží jen během pondělí, tedy 1. dubna.

Cílem bylo mimo pobavení čtenářů také upozornit na reálný projekt, který chce vybrat 1,2 milionu korun za které se postaví společně s městysem Krucemburk výtah v tamním domově s pečovatelskou službou.

Na Slevomatu tak Český rozhlas prodává unikátní zážitky a setkání s mimořádnými osobnostmi z České republiky.

Lidé si tak mohou koupit třeba setkání s kometátorem Jindřichem Šídlem, lékařem Janem Pirkem, sládkem Václavem Berkou, lyžařem Lukášem Bauerem, moderátorem Janem Pokorným, spisovatelem Jaroslavem Kmentou, zpěvákem Tomášem Klusem a mnoha dalšími.

Strahovský stadion půjde k zemi

Podobný aprílový žert jako ten od Českého rozhlasu, vytvořila i další média. Například server iDNES informoval, že sportovkyně Martina Sáblíková se dočká své přislíbené haly. Projekt za téměř jedenáct miliard by měl vyrůst místo Strahovského stadionu, který se dnes nachází v havarijním stavu.

Lidovky poté vystrašily své čtenáře ‚časotřesením‘, které po roce 2021 zachvátí Českou republiku. Materiál z dílny ministerstva dopravy totiž počítá s tím, že kraje, které sousedí s Polskem a Německem, zachovají na svém území letní čas. Naopak ty centrální a sousedící se Slovenskem zachovají standardní čas.

Masarykova univerzita v Brně poté překvapila studenty novým systémem hodnocení u zkoušek. Klasickou vysokoškolskou stupnici známek A–F totiž nově nahradí razítka kočiček, mráčků či jablíček. U piva tak budou moci spolužáci porovnávat, kdo dostal ve škole více sluníček na ruku.

Zákaz brexitových vtipů

Také ve světě se média i firmy snažily nachytat veřejnost na aprílové žertíky a publikovaly vymyšlené historky či uváděly na trh bizarní a nesmyslné produkty. Například australský McDonald's nabídl hamburger plněný vrstvami kyselých okurek, který vzbudil reálný zájem.

V Británii se stal terčem aprílových vtípků brexit, když deník The Daily Telegraph informoval o vládním zákazu žertovat na toto téma, aby nevypukla nákupní panika a nepokoje. „Nikdo už totiž neví, co je realita a co vtip,“ citoval list fiktivního vládního mluvčího s narážkou na skutečné brexitové zmatky.

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber nabídl zákazníkům skákací tyče a australská letecká společnost Virgin Australia leteckou rozvážku jídel. Díky profesionálnímu třicetisekundovému reklamnímu spotu tomu mnoho lidí uvěřilo, podotýkají australská média.

Seznamovací aplikace Tinder přišla poté s oznámením, že na základě četných stížností začne ověřovat výšku svých uživatelů, aby nepředstírali, že měří více než ve skutečnosti. Uživatelé dostali pokyn, aby nahráli svou fotku, na níž stojí „vedle jakéhokoli komerčního objektu“. Pokud o své výšce nelžou, slíbil jim Tinder příslušné ověření.