Památkáři našli ztracený hrob známého architekta, autora vily Stiassni či sídla brněnského rozhlasu

Plán na zajištění dodávek energie pro nemocnice chce Válek do konce září. ,Jinak nebudu ministr,‘ říká

Částečně by to podle Válka mohla pokrýt kompenzační vyhláška. „Počítáme, že nárůst do zdravotnictví bude výrazně vyšší než nabídky v dohodovacím řízení,“ uvedl Válek.