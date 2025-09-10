Architekti a opozice kritizují vedení Prahy za změny v projektu úpravy náplavky, chtějí jeho dokončení
Architekti a opozice vyzvali vedení Prahy, aby neměnila projekt úpravy náplavky. Pražští radní už v červnu rozhodli, že na poslední část úprav vypíšou nový projekt. Důvodem jsou podle města vysoké náklady – cena rekonstrukce veřejných toalet v poslední kobce se z původních zhruba 12 milionů korun vyšplhala kvůli zdržení na více než 30 milionů. Opoziční zastupitel Ondřej Prokop z hnutí ANO tvrdí, že původní koncepce získala uznání i v zahraničí.
Asi 250 architektů podpořilo otevřeným dopisem výzvu architekta Petra Jandy a opozice v pražském zastupitelstvu, aby město přehodnotilo rozhodnutí upustit od původní koncepce revitalizace náplavek.
Novinářům to ve středu řekli Janda a zástupci opozice. Podle městské firmy Trade Centre Praha (TCP), která se o náplavky stará, se spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.
Většina prací na revitalizaci náplavek je již dokončená, zbývá rekonstrukce poslední takzvané kobky v nábřežní zdi, kde jsou veřejné záchodky. Radní města letos v červnu rozhodli, že se zbylé práce neuskuteční podle původního návrhu Jandy a ateliéru Projektil Architekti, a to mimo jiné proto, že se dosud celý projekt výrazně prodražil a vysoké jsou i náklady na provoz kobek osazených skleněnými otočnými dveřmi v podobě čoček.
Rozhodnutí se nelíbí autorovi koncepce i v zahraničí oceňovaných úprav náplavek Jandovi, proti se postavila i pražská opozice. Architekt ve středu uvedl, že firma pro rekonstrukci poslední kobky a WC byla vysoutěžena v roce 2018 s cenou mezi dvanácti a čtrnácti miliony, ale TCP ji bez zjevného důvodu nikdy nepředala staveniště a roky zdržení vedly k navýšení ceny až na nynějších 30 milionů korun bez DPH.
TCP podle něj u některých již opravených kobek roky není schopná zajistit elektřinu, takže stále nefungují.
Říční lázně
Janda prosazuje i říční lázně, které byly také součástí koncepce, ale nebyly zahrnuty do původní zakázky na rekonstrukci. „Dokončení připravených projektů, včetně lázní na Vltavě, je šancí, jak Prahu posunout mezi lídry evropských měst. Zastavení by bylo krokem zpět,“ uvedl. Doplnil, že problematická je i správa náplavek pod TCP.
„Současné vedení Prahy se rozhodlo, že když je 90 procent hotovo, že ten zbytek nedodělá a že vrátíme zpátky do minulosti, což by byla obrovská škoda, takže my se na zastupitelstvu budeme snažit navrhnout, aby ten projekt dál pokračoval. A aby se udělaly třeba unikátní říční lázně, které nás mohou někam posunout zase trošku více na Západ,“ řekl Radiožurnálu opoziční politik Prokop.
Za dokončení revitalizace podle Jandova projektu se postavilo i 250 architektů a odborníků na veřejný prostor, kteří podepsali otevřený dopis adresovaný vedení města. Patří mezi ně například Jakub Cígler, Pavel Hnilička, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Petr Hájek, zahraniční architekti Robert Konieczny, Kazunori Fujimoto či Enrico Molteni nebo rektoři a děkani architektonických fakult a další odborníci.
TCP ve vyjádření odmítla, že by zanedbávala správu náplavek. Toalety, které mají vyjít na 36 milionů korun s DPH, se podle společnosti staly poslední kapkou ve finanční náročnosti revitalizace náplavek. Jen údržba čoček na kobkách podle vyjádření firmy vyjde na stovky tisíc korun ročně.
„Rozhodně nechceme dehonestovat práci odvedenou na revitalizaci náplavek, nicméně na základě příkazní smlouvy, pod jejímž mandátem spravujeme náplavky již více než dekádu, jednáme s péčí řádného hospodáře,“ uvedla místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.
Otázku chtějí opoziční ANO a Praha Sobě otevřít na čtvrtečním jednání městského zastupitelstva a prosadit usnesení, které by mimo jiné uložilo radě zadat TCP úkol vrátit se k původní koncepci.
„Argument, že město šetří, když zastaví projekty s platným povolením ve světově unikátní koncepci, je absurdní,“ uvedl Prokop. „Chtěli bychom také převést správu pražských památek na Prague City Tourism,“ dodal předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr. Prague City Tourism je městská firma, která je zaměřená na turistický ruch a stará se mimo jiné o Petřínskou rozhlednu, Staroměstskou radnici či pražské věže.