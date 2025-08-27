Architekti mají za úkol proměnit budovu nádraží v Mostě. Vzniknout v ní má například galerie
Správa železnic vyhlásila architektonickou soutěž na budovu nádraží v Mostě. Změny se budou týkat také podchodů pod kolejemi. Výšková stavba ze 70. let minulého století je pro současné potřeby předimenzovaná. Architekti proto budou hledat způsob, jak ji využít a oživit.
Podle Správy železnic by práce na modernizaci budovy měly začít v roce 2030 nebo 2031. Kolik budou stát, ukáže až projekt, který si nechají železničáři vypracovat na základě výsledků architektonické soutěže, kterou teď vyhlásili.
Architekti musí navrhnout i řešení fasády budovy, aby splňovala současné technické a estetické požadavky.
„Zaměří se také na možné využití její východní části, například pro zdravotnická zařízení, a na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb. Součástí zadání je i ideový návrh využití výškové části budovy,“ doplňuje mluvčí státního podniku Dušan Gavenda.
Pro odbavení cestujících bude v Mostě do budoucna sloužit jen současná odjezdová hala. Menší příjezdová hala už nebude součástí veřejných prostor.
Změny se ale netýkají jen samotné budovy nádraží, ale i přístupu k vlakům. Cestující už v budoucnu nebudou využívat podchody tak, jak tomu je dnes. Architekti budou mít za úkol navrhnout novou lávku, která podchody nahradí.
„Důraz by přitom měli klást na komfort cestujících. Zaměří se také na podobu bezbariérové lávky na nástupiště a do místní části Rudoltice, která se nachází za kolejištěm. Jejich úkolem je také sladit vzhled lávky se zastřešením nástupišť,“ shrnuje Dušan Gavenda.
Správa železnic v tuto chvíli podle něj počítá s tím, že za modernizaci budovy nádraží v Mostě utratí zhruba 850 milionů korun.