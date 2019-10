Od mateřské školky k čističce odpadních vod. Titul Stavba roku 2019 získalo šest budov

Stavbami roku 2019 jsou vzdělávací a výcvikové středisko UPO Velké Poříčí, budova DRN v Praze, přestavba a rozšíření čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově, mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou, Ájurvédský pavilon v Počátkách a Corso Pod Lipami v Řevnicích. Výsledky 27. ročníku v pondělí večer vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje. Praha 7:45 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavbami roku 2019 jsou vzdělávací a výcvikové středisko UPO Velké Poříčí (vlevo nahoře), budova DRN v Praze (druhá zleva), přestavba a rozšíření čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově (dole), mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou (uprostřed nahoře), Ájurvédský pavilon v Počátkách (druhá zprava) a Corso Pod Lipami v Řevnicích (první zprava) | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Do letošního ročníku přišlo 53 přihlášek v kategorii domácích staveb, o 11 více než loni. Odborná porota nominovala 17 z nich. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Strom s oprátkou a voda stříkající z ženských ňader. Fontána odkazuje na otrokářství v Britském impériu Číst článek

Porota většinou uděluje titul Stavba roku pěti stavbám. Letos potřetí za 27 let udělila šest titulů.

„Letošní úroveň byla velmi vysoká. Pětici titulů udržet nešlo, i tak je šest jen dolní hranice. Nebylo by však vhodné tituly devalvovat výraznějším zvyšováním jejich počtu. Jako obvykle čekala porotu rozmanitá skladba staveb, z toho některé typy zcela nově. Od mateřské školy přes halu logistického centra k železnici, přehradě a čistírně odpadních vod,“ uvedla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková.

V případě modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska UPO Velké Poříčí na Náchodsku porota ocenila vytvoření unikátní cvičné stavby s potřebně komplikovanými částmi se zřetelem k vysoké výtvarné hodnotě betonové konstrukce.

„Jedná se o neobvyklou kombinaci železobetonového a ocelového skeletu, která odpovídá nárokům na maximální univerzálnost nejen prostoru, ale i kotvení komponentů nebo způsobů jištění,“ uvedla porota.

Fotogalerie (7)







Netradiční řešení i materiály

Administrativní budova DRN na pražské Národní třídě získala ocenění za výrazné použití zelených prvků a ojedinělé propojení starého a nového v jednom celku. Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze porotu zaujala vytvořením technicky a prostorově náročné stavby a splněním technologických požadavků.

Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích na Nisou byla vyhlášena za vytvoření netradičního prostoru pro rozvoj dětí se zřetelem k použitým stavebním materiálům.

Magistrátní výbor převahou jednoho hlasu doporučil umístit Slovanskou epopej v Moravském Krumlově Číst článek

U Ájurvédského pavilonu v Resortu Svatá Kateřina v Počátkách porota ocenila citlivou kombinaci přírodních materiálů a novodobých technologií. Komplex bytových domů Corso Pod Lipami v Řevnicích získal cenu mimo jiné za to, že investor zajímavě navrhnul komerční plochy.

Letos pošesté byla vyhlášena Zahraniční stavba roku. O titul se mohou ucházet stavby, které realizovaly české firmy. Porota vybírala ze šesti kandidátů. Zvítězil zdvihací most přes Martwu Wislu ve městě Sobieszewo, který postavil Metrostav. Celková délka přemostění je 173 metrů a šířka nosné konstrukce je téměř 15 metrů. Titul Osobnost stavitelství potom letos získal Jan Fibiger.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování do konce letošního května.