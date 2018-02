Duka šíří nacionalismus a chová se jako politik, říká autorka dopisu papežovi. K smíchu, oponuje politolog

Skupina českých katolíků zveřejnila dopis papeži Františkovi, ve kterém ho žádají, aby na pražský arcibiskupský stolec vybral někoho jiného než Dominika Duku. Prý příliš nadbíhá vládnoucí moci a přiklání se ke krajní pravici. Tím vyvolali odpor kruhů uvnitř církve i mimo ni. Kritici označují signatáře za udavače a dědice Komunistického svazu mládeže. Prezident Miloš Zeman oznámil, že požádá papeže, aby mandát Dukovi prodloužil. PRO A PROTI Praha 20:35 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Duka, kardinál a arcibiskup pražský | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

„Kritika Dominika Duky se dlouhou dobu ozývá z více stran, jsou to různí lidé z různých pozic,“ uvedla v pořadu Českého rozhlasu PLUS Pro a proti jedna z autorů dopisu Hana Blažková.

Podle ní chtěli autoři dopisu poukázat na nacionalismus. „Je třeba vykročit z nacionalismu, který tady český arcibiskup nějakým způsobem šíří a utvrzuje... Samozřejmě, že jde o politický postoj, stejně jako je Duka politickou osobou v této zemi.“

„V dopise nevystupujeme proti restitucím jako takovým, ale jde nám o princip. Je evidentní, že Dukovo sbližování s politickými představiteli státu začalo během schvalování zákona o restitucích, a to je zásadnější než zákon sám.“

Jako doklad pro tato nařčení Blažková uvedla třeba to, že se Dominik Duka rád objevuje ve společnosti zástupců armády nebo Miloše Zemana, a také proti němu kriticky nevystupuje.

Vstřícný k islamofobii

Otázkou prý je, kde a k čemu se kardinál vyjadřuje, a kde naopak schází. „Pozorujeme příklon kardinála ke krajní pravici. Například během uprchlické krize se rád vyjadřoval, že nemůžeme pomáhat všem, protože by nám pak mohli ublížit.“

„Dukova vyjádření byla vždy velmi vstřícná k islamofobii. Ve svém požehnání si přál, aby uprchlíci našli odvahu vrátit se do svých zemí. Tedy jako by utíkali ne proto, že tam je válka, ale ze zbabělosti,“ upozornila Hana Blažková.

Politolog Alexander Tomský považuje celou záležitost za „bouři ve sklenici vody“. „Dost jsem se nasmál. Dopis je naivní, má kouzlo nechtěného i komické prvky, protože je pod vlivem politiky, než aby byl náboženský nebo teologický.“

Je prý omyl považovat Dukův tradiční konzervatismus za postoj politický. „Politickému propojení jsem se nasmál nejvíc. Kardinál spíš vystupuje jako primas, jen demonstruje uctivost a slušnost vůči zvoleným prezidentům.“

Je to jen nálepka

„Kritizovat Duku za jeho domnělé sbližování se státem je úplná pitomost a nevzdělanost. Kardinál se snaží být neutrální a tato neutrální pozice je přesně taková, jaká má být.“

Politolog se i vyjádřil k údajnému Dukově příklonu k „hnědým“ náladám ve společnosti. „Vy jste použila nadávku islamofobie. Ale to je jen čistě nálepka, která má zabránit diskuzi o rozdílu mezi islámem a islamismem.“

Když prý říká kardinál, že nemáme prostředky pomáhat všem, jde o rozumný charitativní postoj. „Nemůžeme si sem zvát miliony muslimů.“

„Tato petiční politika do dnešního světa opravdu nepatří. To kdysi dělali disidenti, ale dnes je to zbytečné,“ konstatoval Alexander Tomský.