‚Je třeba hledat skutečnou moudrost.‘ Arcibiskup Graubner na Velehradě připomenul 100. výročí republiky

Bohoslužbě, která se na moravském poutním místě pravidelně koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, přihlížely za slunečného počasí tisíce lidí, kteří zaplnili nádvoří před bazilikou.

Cyril a Metoděj Mise Cyrila a Metoděje položila ve druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben v některém z velkomoravských kostelů. Bratři ze Soluně, které povolal velkomoravský kníže Rastislav, přišli na Velkou Moravu na jaře roku 863. Jejich památka se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko Piem IX. stanovena slavnost na 5. července.

Mnohé příležitosti se podle Graubnera v mladých dějinách země dobře nevyužily.

„Neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach nejen tím, že roste politický vliv potomků diktátorů. To je jen jeden z důsledků naší slepoty a neschopnosti vidět v souvislostech, ptát se po příčinách a důsledcích či ukazovat ochotu vzdát se nějakých příjemností a dívat se dál než na přítomnost a na své vlastní já. Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie, když ji šíří někdo jiný. I když marxismus přesedlal z oblasti ekonomiky do oblasti kultury, stále bere svobodu, rozvrací řád a budí nenávist,“ uvedl Graubner.

Připomněl svaté Cyrila a Metoděje, kteří položili základy křesťanské kultury i státnosti. „Pohled do dějin nám ukazuje, že nejlepší plody našeho národa vyrostly vždycky z evangelia, které bylo přijato do života, které bylo přeloženo do řeči skutků. Ani dnes nemůžeme udělat pro náš národ nic lepšího, než se nechat vést boží moudrostí. Falešné ideologie, nepoctiví populisté, třeba mezi politiky, ani 'šmejdi' mezi obchodníky nás nemohou zmást, když budeme moudře stavět na Božím slově,“ řekl Graubner.

Zmínil také ekologické problémy. „Naše krátkozrakost nám dokonce brání uznat realitu oteplování a dělat kroky zodpovědné vůči přírodě. Zdá se, že dokud nám teče z kohoutků voda, jako by nás sucho nezajímalo. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nichž se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamýšlení nad podstatnými otázkami,“ řekl Graubner.

Historické viny, zbabělost i zrady

Čtvrteční slavnostní poutní mši vedl kardinál Dominik Duka, který také zmínil výročí vzniku republiky.

„Vzpomínáme také řady další výročí, 1278, 1378, 1618, 1648, 1848, 1938, 1948, 1968. Všechna nějakým způsobem reflektoval náš Velehrad. Zde jsou počátky naší státnosti, zápasu o svobodu, samostatnost a obětavou lásku vyrůstající z víry a naděje,“ uvedl Duka. Připomněl však také historické viny, zbabělost i zrady.

Přítomni byli i další čeští i zahraniční biskupové. Na hlavním pódiu u oltáře byla umístěna lebka svaté Ludmily, která byla kvůli slavnostem převezena z Prahy na Velehrad.

„U příležitosti stého výročí vzniku Československa a 25. výročí od zasvěcení národa Panně Marii na Velehradě byla včera (ve středu) do Královské kaple převezena vzácná relikvie Svatovítského pokladu - lebka sv. Ludmily. První česká svatá a patronka naší země obě výročí propojuje a letos se po mnoha staletích vrátila na posvátný Velehrad,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Moravská vlajka ve 1420 obcích

V 15.00 hodin začne ve velehradské bazilice ještě mše svatá byzantsko-slovanského ritu. Povede ji Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha.

Rekordních 1420 obcí vyvěsilo ve čtvrtek moravskou vlajku, aby si tak připomnělo příchod svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Místopředsedkyně Moravské národní obce Lenka Holaňová řekla, že to je oficiální číslo, ale ve skutečnosti jich může být ještě více. Loni vlajka zavlála na 1328 místech. Kromě radnic se zapojily i památky, které otevírají zdarma nebo se slevou.

Podle Holaňové účastníci symbolickým aktem vyjadřují úctu k rodné zemi, jejím tradicím, historii a svébytné kultuře. Obce se tím rozhodly připomínat občanům tradiční hodnoty, moravskou identitu a sounáležitost k Moravě.

Jižní Morava má kolem 1900 obcí, ale zapojila se i zhruba dvacítka obcí z Čech a dvacítka ze Slezska, dále tři obce ze Slovenska a jedna z Polska, kde žije česká komunita.