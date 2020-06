Výběr z médií: odvolaný ředitel Arcibiskupského gymnázia a varování před nákazou ze splašků

E15

Česká národní banka vydělala zahraničním bankám v Česku nejméně 20 miliard korun, píše o tom čtvrteční deník E15. Zahraniční peněžní ústavy vydělaly loni hlavně na rozdílu mezi úrokovými sazbami Evropské centrální banky a ČNB.

Mf Dnes

Čeští vědci po několikaměsíčním výzkumu už vědí, že koronavirus se dá najít dřív, než se začne nekontrolovaně šířit. Věnuje se tomu Mf Dnes. Vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka dokážou vyčíst varování před nákazou ze splašků. Bakterie a viry se totiž kromě kapének dostávají ven z těla taky stolicí. Odpadní vody se tak stávají velmi cenným zdrojem informací - dodává list.

Deník N

Pražské arcibiskupství po sedmnácti letech odvolalo ředitele svého pražského gymnázia Richarda Maška. Věnuje se tomu Deník N. Podle arcibiskupství bývalý ředitel špatně hospodařil a vedení k němu ztratilo důvěru. Mašek ale s tímto odůvodněním nesouhlasí. Obává se, že církev teď bude v prestižní škole víc ovlivňovat výuku.

Lidové noviny

V Brně vzniká jedna z největších simulovaných nemocnic v Evropě, připomínají Lidové noviny. Medici by si v ní měli co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání. Učit by se měli na figurínách, které dokonale imitují lidské tělo. Simulační centrum se má otevřít v polovině října.

Deník

Extrémní sucho v Česku ovlivňuje realitní trh. Deník popisuje, že si teď lidé daleko častěji při koupi domu, chaty nebo chalupy zjišťují nejen to, jestli do ní vede vodovod, ale také jaká je situace ohledně vody v okolí nového obydlí.

Hospodářské noviny

Kritizovaný program Antivirus se podstatně zrychlil. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Podle nich příspěvek na dubnové mzdy dostalo k prvnímu červnu téměř devadesát procent firem, které o podporu požádaly. Stát jim tak celkem vyplatil 9,3 miliardy korun. Před měsíce přitom ještě na peníze za březen čekala polovina žadatelů. Podpora by měla fungovat minimálně do konce srpna.

Právo

Drahé nájmy nutí Čechy bydlet pohromadě, zjistilo Právo. Podle průzkumu banky Money Bank si dokáže představit bydlení s někým mimo nejužší rodinu až 65 procent respondentů. Trendem tak začínají být vícegenerační domy, které budují rodiny i svépomocí.

Ekonom

Průmysl se po koronavirové krizi začne znovu vracet do Evropy, předvídá týdeník Ekonom. Podle něj totiž už některé firmy plánují, že kvůli riziku spojenému s výpadky výroby ve východní Asii a nejistému vývoji vymění asijské dodavatele za evropské. Podle expertů ale kvůli vyšším nákladům některé zboží v Česku nejspíš podraží.