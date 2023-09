Vatikán souhlasil s prodejem Jindřišské věže. Od arcibiskupství ji nejspíš koupí Praha za 100 milionů

Pražské arcibiskupství dostalo souhlas z Vatikánu, že může prodat středověkou Jindřišskou věž v Praze hlavnímu městu za 100 milionů korun. Novinářům to ve středu řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Arcibiskupství podle něj čeká na další jednání pražského zastupitelstva, jestli prodej schválí. Arcibiskupství se podle Graubnera také rozhodlo prodat za 308 milionů korun hotel Clara Futura v Dolních Břežanech. Praha 15:21 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřišskou věž nejspíš koupí město Praha za 100 milionů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Peníze, které by těmito prodeji mělo arcibiskupství získat, by měly jít do církevního školství.

V této oblasti má arcibiskupství v plánu především rekonstrukci Arcibiskupského gymnázia za 150 milionů korun a výstavba logopedické školy v Klecanech, jejíž náklady se odhadují na 400 milionů korun.

Arcibiskupství nabídlo Jindřiškou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, věž podle něj nemá význam pro věřící, je především turistickou památkou.

Nejlepší nabídka

Prodej je součástí zefektivnění hospodaření církve s výhledem na dobu, kdy přestane od státu dostávat příspěvek na svou činnost. Arcibiskupství věž nabízelo k prodeji původně za 75 milionů korun.

Zájemců bylo hodně, arcibiskupství vyhodnotilo nabídku Prahy jako nejlepší. Cena, kterou nabídlo hlavní město, byla jedna z nejvyšších, řekl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

Graubner doplnil, že arcibiskupství dostalo souhlas z Vatikánu, aby mohlo prodat středověkou věž za 100 milionů korun hlavnímu městu. Arcibiskupství podle něj čeká na další jednání pražského zastupitelstva, jestli prodej schválí.

Hotel Clara Futura

Hotel Clara Futura v Dolních Břežanech vznikl přestavbou zámku, který byl téměř 300 let majetkem arcibiskupství pražského až do znárodnění. Po restitucích ho církev dostala zpět ve špatném stavu a za 250 milionů korun ho v letech 2015 až 2018 rekonstruovala.

Provoz hotelu byl ztrátový. Podle informací ze středeční tiskové konference hotel kupuje od arcibiskupství současný nájemce, investiční fond Investika.

Významné budovy v Praze

Jindřišská věž

Jindřišská věž

původní zvonice kostela sv. Jindřicha a svaté Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážného náměstí na Novém Městě. Dosahuje výšky 65,7 metrů a je tak nejvyšší volně stojící zvonicí v Praze.

„S arcidiecézí spolupracuje na různých projektech a v objektu zůstala jediným solidním nájemcem i v těžších dobách během covidové pandemie,“ uvedlo arcibiskupství.

„Prodejem komplexu jsou naplněna ustanovení z nájemní smlouvy a objekt bude i nadále sloužit jako butikový hotel obdobného typu. Obě strany se také dohodly na pokračování fungování místní kaple,“ dodalo.

Pražské arcibiskupství založilo v roce 2020 Nadaci sv. Ludmily. Pomocí příjmů z nadace financuje dva zmíněné projekty, rekonstrukci gymnázia a výstavbu logopedické školy. Ta má navázat na současnou logopedickou školu Don Bosco, která kapacitně nestačí.

Výstavba nové školy by měla začít na jaře 2024. Arcibiskupství pražské zřizuje 14 škol a školských institucí. Vedle toho je v pražské arcidiecézi 17 školských zřízení jiných církevních zřizovatelů.

Katolická církev se plánováním investic připravuje na dobu, kdy od roku 2030 nebude dostávat příspěvek od státu na svoji činnost.

Pražské arcibiskupství uvádí, že v roce 2030 bude pražská arcidiecéze na pokrytí hlavní činnosti, tedy na duchovní činnost, potřebovat půl miliardy korun.

Nejméně takovou sumu si tedy musí vydělat, a to především z hospodářské činnosti, kterou doplní dary věřících a případné granty od státu či z dalších zdrojů.