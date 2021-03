Arcibiskupství lákalo do Prahy lidi z jiných okresů na mši, dokumenty jim měli zařídit organizátoři

Konzervativní katolické Hnutí pro život pořádá na Staroměstkém náměstí ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v sobotu mši za nenarozené děti, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka. Hnutí na svém facebooku lákalo na mši i věřící z jiných okresů s nabídkou na zajištění potřebných dokumentů, upozornil Deník N. Organizátoři nabídku vysvětlili tím, že z podporovatelů udělají organizátory, ti pak za prací vycestovat mohou. Praha 18:53 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pieta za oběti potratů je podle organizátorky mše extenzí piety za oběti na životech za poslední rok (ilustrační foto) | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bohoslužba, která se bude konat na Staroměstském náměstí, je za nenarozené děti, jejich rodiče a zdravotníky. Arcibiskupství na svých oficiálních stránkách zveřejnilo výzvu, podle které se bohoslužby mohou zúčastnit i lidé z jiného okresu, přestože kvůli koronavirovým opatřením je možné se náboženských shromáždění účastnit s omezeními jen v rámci okresů, kde lidé bydlí.

„Kdo chce na akci přijet z jiného okresu, může se ještě dnes přihlásit organizátorům akce z Hnutí pro život,“ psalo arcibiskupství na sociální síti. Hnutí, které s Arcibiskupstvím pražským svolává na sobotu 27. března věřící na Staroměstské náměstí, na svém facebooku zveřejnilo, že kdo se jim ozve do čtvrtka 25. března, tomu stihnou zařídit potřebné dokumenty pro vycestování.

Výjimku akce udělenou od ministerstva zdravotnictví nemá.

Koronavirus je uniklá biologická zbraň, řekl Duka. Sdílel prý jen názory některých představitelů armády Číst článek

„Máme to tak, že když se ozve třeba rodina z Kladna, v souladu s právníky se pokusíme najít řešení. My potřebujeme pořadatelskou službu, takže s nimi sepíšeme třeba dobrovolnickou dohodu. Zapojíme je tak do organizační činnosti,“ řekla Deníku N členka hnutí Zdeňka Rybová a dodala, že je to v pořádku, jelikož lidé za prací cestovat mohou.

Podle Rybové byla výzva na stránkách arcibiskupství špatně formulovaná, proti tomu se však arcibiskupství ohradilo s tím, že sdílelo pouze takové informace, které od hnutí obdrželo.

Poté, co na situaci upozornil Deník N, arcibiskupství změnilo formulaci výzvy na svém webu. Nyní už platí jen pro ty, co by se chtěli zúčastnit „pořadatelské služby“.

V současné chvíli na Staroměstském náměstí probíhá jiná pieta, a sice za oběti koronavirové pandemie. To podle organizátorky Rybové ničemu nevadí, pieta za oběti potratů je podle ní extenzí piety za oběti na životech za poslední rok.