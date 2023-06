Jedna z největších investic v historii Brna. Zastupitelé schválili financování víceúčelové haly na výstavišti

Zastupitelé Brna schválili jednu z největších investic v historii města. Politici rozhodli o financování stavby víceúčelové haly na výstavišti pro velké sportovní a kulturní akce. Samotná aréna má stát přes čtyři miliardy korun, zastupitelé ale počítají s rezervou a náklady vyčíslili na víc než 5,75 miliardy korun. Město si proto vezme dvoumiliardový úvěr, což kritizovala opozice. Brno 18:48 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 3D model plánované multifunkční haly Aréna Brno | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Zastupitelé v úterý odhlasovali, že si město na stavbu Arény Brno vezme úvěr na 2 miliardy korun. Splácet ho bude 25 let a na předpokládaných úrocích přeplatí skoro 1,7 miliardy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bude to jedna z největších investic v historii Brna. Zastupitelé města dnes schválili financování víceúčelové haly na výstavišti za pět a tři čtvrtě miliardy korun

„To jsou peníze, které prostě odtečou do kanálu. Město tímto rozhodnutím podstupuje obrovské riziko,“ myslí si opoziční zastupitel Marek Lahoda (Piráti).

Menší částky na stavbu Arény Brno poskytne stát a kraj. Jihomoravské hejtmanství přispěje na stavbu haly 200 milionů korun a 300 milionů korun pošle Národní sportovní agentura, tedy stát.

Zbylé víc než 3 miliardy zaplatí město ze svého, peníze chce získat i z prodeje zbytného majetku. Seznam nemovitostí určených k prodeji magistrát připravuje.

Sál, který neexistuje. Brněnští filharmonici a herci se primátorky ptají, proč se nestaví kulturní centrum Číst článek

„To jsme plánovali bez ohledu na tyto investice, nedávala bych to do jedné souvislosti, že k prodeji majetku bude docházet z důvodu financování arény nebo třeba Janáčkova kulturního centra,“ zdůrazňuje primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Na konci loňska mělo Brno dluh 2,5 miliardy korun, ten se několik let předtím postupně snižoval. Na letošek má město rozpočet s výdaji přes 18 miliard korun, z toho skoro třetina má jít na investice.

Financování stavby arény je rozložené na několik let, stejně jako plánovaná stavba sálu pro filharmonii za víc než 2 miliardy korun. Podle ODS to rozpočet města nijak neparalyzuje.

„Pokud ovšem bude Janáčkovo kulturní centrum stát víc než očekávané 2,4 miliardy korun, bude to problém,“ zdůraznila Vaňková, že dva takto velké projekty bude město stavět souběžně jen v případě, že stavební firmy nenavrhnou příliš vysoký rozpočet.

Hala, kterou (ne)potřebujeme

Financování nakonec schválilo 40 koaličních zastupitelů z ODS, ANO, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a SOCDEM (dříve ČSSD). Opozice z řad Pirátů, Zelených, Žít Brno a SPD se většinou zdržela.

Proti hlasovali tři politici, Matěj Hollan z Žít Brno, Jana Drápalová ze Zelených a Tomáš Anderle z SPD.

Kde vezme Brno peníze na své miliardové investice? Radní opět zvažují prodej Technologického parku Číst článek

„Infrastruktura v městě Brně není v dobrém stavu a my se tady zavážeme na dalších 25 let platit halu, kterou nutně nepotřebujeme. A na infrastrukturu bude méně peněz a všechno se to bude rozpadat,“ namítl Jiří Kment (SPD).

Vedení města naopak tvrdí, že hala je potřebná proto, aby se z Brna nestalo „provinční město“. Proto přišli záměr na schůzi zastupitelů podpořit i zástupci velkých promotérských agentur, které do Česka lákají hudební hvězdy, ale taky členové sportovních asociací, třeba basketbalisté, volejbalisté, házenkáři nebo lidé z oblasti bojových sportů. Ti všichni by mohli v nové aréně najít uplatnění.

„Bohužel v posledních letech se víc a víc stává to, že Brno už není lokalitou, kam bychom mohli velké hvězdy umístit. Rádi bychom, aby Brno velkou multifunkční arénu mělo. Protože už teď se vymazává z mapy střední Evropy a stalo by se provinčním městečkem,“ prohlásil Robert Porkert z promotérské firmy Live Nation.

Brno plánuje výstavbu multifunkční a atletické haly. Národní sportovní agenturu požádá o 600 milionů Číst článek

Pokud stavba haly začne v půlce letních prázdnin, jak si vedení Brna přeje, měla by stavba skončit dva a půl roku poté.

Na stavbu už je vybraná firma, čeká ale na pokyn z magistrátu. A ten přijde až poté, co magistrát získá stanovisko Evropské komise, jestli může financovat stavbu z veřejných peněz. Rozhodnutí má přijít v půlce července.

Aréna vznikne u pavilonu Z na brněnském výstavišti. Ředitelství silnic a dálnic poblíž rekonstruuje Bauerovu ulici, odkud se bude k hale najíždět auty na nová parkoviště. Z opačné strany pak dopravní podnik staví novou tramvajovou smyčku. To jsou další stamilionové náklady, které s výstavbou arény souvisí.

Vizualizace víceúčelové haly na brněnském výstavišti | Foto: A PLUS a Arch Design

Kdo to bude provozovat?

Otázkou je, kdo bude arénu provozovat. Magistrát opakovaně hledal soukromou firmu, které by halu pronajalA a tržní riziko by spadlo na ni. Žádného takového partnera ale město nenašlo, radní to zdůvodňují složitou situací kvůli covidu i válce na Ukrajině.

„Po celou dobu výstavby budeme hledat vhodného provozovatele. Pokud by se takový subjekt objevil, budeme postupovat tak, abychom mohli provozovatele sehnat od začátku fungování arény,“ dodala primátorka Vaňková.

Pokud se to nepodaří, přichází na řadu plán B: arénu bude provozovat městská firma založená pro účely jejího postavení, tedy Aréna Brno. Zatím je to takřka prázdná schránka bez klíčových zaměstnanců, kteří by se starali o pořádání koncertů a sportovních utkání.

V Brně má vyrůst víceúčelová hala za téměř sedm miliard. ‚Hezké, ale ne za tyto peníze,‘ zní z koalice Číst článek

Pokud chce Brno na otevření sehnat velkou hvězdu, musí začít hledat už teď.

„Svého favorita jsem měl, ale na Bruce Springsteena pojedu do Vídně, ten to tedy předběhl. Monitorujeme nicméně zájem velkých hvězd, které čekají, jestli budeme mít halu hotovou,“ řekl radní Petr Kratochvíl (ODS).

Podle něj nevadí, že zatím tým městské firmy Aréna Brno ještě není kompletní, vznikat má souběžně se stavbou.

I tento krok ovšem opozice kritizuje.

„Brno nic takového neumí provozovat, nemá žádné know-how. Ekonomická analýza, kterou si město objednalo, stojí na vodě. Předpokládá, že tam bude na kulturu ročně chodit 360 tisíc lidí a bude se tam dělat obrovské množství koncertů. To není ničím podložené, to si jen tak myslí. Bude to trvale generovat ztrátu,“ tvrdí opoziční zastupitel Matěj Hollan zvolený za Žít Brno a Zelené.

Vládnoucí ODS nesouhlasí s tím, že půjde o „černou díru na peníze“, jak arénu opozice občas označuje. Podle radních začne hala vydělávat zhruba pátý rok od zahájení provozu, než se etabluje na trhu. Konkurovat jí bude pražská O2 aréna s kapacitou pro dvacet tisíc lidí, nebo ostravská Ostravar aréna s podobnu kapacitou, jakou má mít ta brněnská.

Srovnávat se bude brněnská hala také se zahraničím, konkurovat jí mají zimní stadion v Bratislavě nebo prostory ve Vídni, kde má navíc do sedmi let vzniknout i zbrusu nová aréna velikostí srovnatelná s tou pražskou.

Vizualizace multifunkční haly, společnosti ARENA BRNO. | Foto: ARENA BRNO