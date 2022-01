Z Arenbergerovy budovy do Vodňan. Vinohradská nemocnice vybrala nový archiv za 2,5 milionu ročně

Vinohradská nemocnice už má nové prostory pro svůj archiv. Přestěhuje ho do budovy ve Vodňanech. Za nájem zaplatí necelých 2,5 milionu korun ročně, jak server iROZHLAS.cz zjistil z kontraktu s novým pronajímatelem. Vedení nemocnice začalo s hledáním alternativy poté, co vyšlo najevo, že dokumenty jsou uloženy ve skladu vlastněném nyní už bývalým ředitelem nemocnice Petrem Arenbergerem. Původní zpráva Praha/Vodňany 5:00 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklad v obci Netřeba pronajímal Petr Arenberger vinohradské nemocnici od roku 2013 | Foto: René Volfík | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Smlouvu s novým pronajímatelem podepsala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na konci minulého týdne. Pronájem pak má podle informací z kontraktu začít platit od 1. února.

„Nový prostor pro archiv už je vybraný, se stěhováním nebudeme otálet. Není důvod,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz náměstek pro léčebně preventivní péči Jan Votava, který je po pátečním odvolání Petra Arenbergera dočasně pověřený vedením nemocnice. Ten zároveň za nemocnici kontrakt podepsal.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová posléze přiblížila, že nové prostory pro archiv vybralo vedení na základě poptávkového řízení.

„Jeho předmětem bylo na základě předem definovaných parametrů vyhledat optimální řešení nových skladových prostor. Vítězná nabídka splňovala všechna zadaná kritéria a zároveň byla ekonomicky nejvýhodnější,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

Konkrétní podmínky ostatně uvádí i zveřejněná smlouva. Mezi nimi třeba minimální nosnost podlah 500 kg na metr čtvereční, zabezpečení prostor systémem na detekci pohybu a požáru. Zajištění proti vstupu nepovolaným osobám nebo třeba i podmínka, aby byla místnost s dokumenty oddělena od ostatních prostor pevnou přepážkou – zdí nebo sádrokartonovou příčkou.

Stěhování do Vodňan

Archiv bude nemocnice stěhovat z obce Netřeba na Mělnicku do budovy nedaleko vlakového nádraží v jihočeských Vodňanech. Jde o nemovitost Petra Hamlíka, který vlastní firmy zabývající se pronájmem bytových a nebytových prostor a vedením spisoven.

„Asi jsme vyhráli jako nejlepší nabídka. Se mnou se o výsledku nikdo příliš nebavil. Jenom nás oslovili, že jsme v soutěži uspěli. A že by měli zájem o celou budovu. Ne o službu vedení spisovny – to si prý bude nemocnice řešit sama,“ reagoval Hamlík na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jak se mu podařilo zakázku nemocnice získat.

Co bude s firmou Stavomarket, která má mít v části budovy sídlo? Podle podnikatele její nájem už skončil. „Majitel firmy už rok nežije. Teď to tam firma vyklízí a jsme domluveni, že prostory budou do neděle vystěhované,“ doplnil.

Bílá budova s modrými okny je už podle něj z velké části pro nastěhování archivu připravená. „Je tam elektronická požární signalizace, jsou tam pohybová čidla, je tam všechno… Chybí už pouze žaluzie na zatemnění oken, což vlastně až tak moc nevadí. Spisy jsou totiž uložené v bednách. Každopádně žaluzie máme objednané a budova bude do 60 dnů – podle smlouvy – schválená jako spisovna,” přiblížil Hamlík.

Podle jeho popisu má budova dvě patra a přístavbu. Nemocnice ji bude využívat celou, stěhování ale podle majitele ještě nezačalo. Předávka klíčů má podle smlouvy proběhnout nejpozději první únorový den.

Nájem je podle smlouvy sjednaný na dobu deseti let. Obě strany se dohodly na nájemném 79 korun za metr čtvereční. Měsíčně tak nemocnice zaplatí 202 992,08 koruny. Dalších 7708,56 koruny pak bude muset nemocnice každý měsíc platit za služby, jako jsou odvoz komunálního odpadu, dodávky vody, odvod srážkové vody a odpadu nebo třeba energie.

Téměř devět let

Přesun archivu se začal řešit loni na jaře. V půli května Televize Seznam přinesla informaci, že nemocniční dokumenty jsou už od roku 2013 uložené v budově vlastněné ředitelem - a v době odvysílání reportáže ministrem zdravotnictví za ANO - Arenbergerem. Zjištění se objevilo v době, kdy se řešilo, že známý lékař nepřiznal většinu svého majetku a příjmů.

Za pronájem budovy nemocnici si podle televize měl účtovat okolo 100 tisíc korun měsíčně, mohl si tak díky tomu přijít na miliony. Tehdejší prověrka ministerstva financí to označila za potenciální střet zájmů, Arenberger proto slíbil, že nájem ukončí. Zároveň snížil nájem na symbolickou korunu.

„Z jeho strany, tedy z pozice ředitele, byl vydán Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pokyn, aby bylo pro účel archivu urychleně vyhledáno nové umístění pro skladování archivované spisové dokumentace nemocnice,“ uvedla pro iROZHLAS.cz tehdejší ředitelka kanceláře ministra Daniela Kobilková.

Za korunu pak Arenberger archiv pronajímal i poté, co v čele resortu zdravotnictví skončil. Minulý týden ho současný šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) odvolal. „Nové vedení se musí zaměřit především na otázku nastavení funkčních manažerských procesů a problematiku zadávání veřejných zakázek,“ uvedl k tomu.