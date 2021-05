Arenbergerovy nemovitosti jsme nenašli kvůli chybě v rodném čísle, vysvětluje radní Votoček z Prahy 1

Žádná pravidla neporušil. To je postoj Prahy 1 k nevyjasněné privatizaci bytu ministrem Petrem Arenbergerem (za ANO). Podle radního pro majetek Jana Votočka (TOP 09) městskou část při prodeji vůbec nezajímalo, zda má Arenberger nějaké další nemovitosti. Při prohlížení katastru nemovitostí navíc podle něj „nic nevyběhlo“. Proč? „Byla tam chyba v rodném čísle,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 14:28 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Arenberger | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký bude další postup Prahy 1 ohledně bytu, který v roce 2019 prodala Petru Arenbergerovi?

Na základě stížností a vystoupení Pavla Čižinského (Praha 1 sobě), který to rozmazal po všech zdech v českém království, budeme provádět kontrolu, co v bytě je a není.

Jak to bude probíhat?

Uděláme místní šetření. Dokonce uvažujeme nad tím, že se byt znova změří příslušnou kanceláří. Protože nějaký blbec tam dával dohromady, že je rozdílný počet metrů. Ono mezitím došlo ke změně zákona, který od roku 2014 počítá rozměry jinak, než tomu bylo předtím. Může k tomu být započítaný sklep. Může to být i tak, že ne všechny prostory, které jsou vedené jako obytné, jsou při prodeji započítané. Necháme to přeměřit.

Co Arenbergovi hrozí v případě, že se prokáže, že kupní smlouvu porušil?

Ono se zatím nezdá, že něco porušil. Všechny podmínky pro prodej tohoto bytu vychází z podmínek, které přijalo zastupitelstvo městské části někdy v roce 1998. Je to smutné, ale je to fakt. Praha 1 je svébytné zařízení, nejsme podřízeni bláznům z magistrátu, kteří stále něco vymýšlí. Jediné, co musíme udělat, že takové prodeje musíme nechat schválit magistrátem. A prodej bytu panu ministrovi byl magistrátem schválený. Tak co si teď vymýšlí (magistrát – pozn. red.)?

Bytovou část Arenberger kupoval jako byt, ordinaci kupoval podle jiných podmínek. Taky byla cena toho bytu 11,5 milionu korun na rozdíl od ostatních bytů v tomto domě, které se prodávaly okolo 3 a 4 milionů korun.

V magistrátních podmínkách se píše, že není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitosti na území České republiky určené k bydlení. Když to magistrát schvaloval, tak k těmto podmínkám vůbec nepřihlížel?

Ano, v podmínkách Prahy 1 nic takového není. Magistrát se vyjadřuje ke každému prodeji bytu. Kdyby nám poslali nějakou námitku, tak bychom to řešili. Pro nás normálně spadla klec až do doby, kdy se Arenberger stal ministrem a vyrojila se okolo něj spousta afér.

Proč v důvodové zprávě k prodeji toho bytu stojí, že Arenberger nevlastní žádnou nemovitost v Praze ani ve Středočeském kraji? Televize Seznam uvedla, že řadu nemovitostí vlastnil. Podle právníka Jana Dupáka z Transparency International by mohlo jít o zatajení důležitých skutečností při podpisu smlouvy.

Pan Arenberger nelhal, to není tak, že by to vyplňoval sám. Tohle je chybný údaj, který vznikl na úřadě. Od Arenbergera jsme nic takového nepožadovali, vůbec jsme se ho na to neptali.

Vy jste se nepodívali do katastru nemovitostí?

Podívali, ale nic tam nevyběhlo. Nyní již víme, jaká chyba tam byla.

Jaká?

Byla tam chyba v rodném čísle.

To nikdo nezkontroloval?

Nevím, tohle je dva a půl roku stará záležitost. Nevím, kdo to měl zkoušet, já jsem to určitě nebyl.

Radní Jan Votoček (TOP 09) | Zdroj: Profimedia

Jste radní pro majetek, proto se vás na to ptám.

Tahle otázka stejně vůbec nehrála roli. Je to tři roky stará záležitost. Chybné údaje jsme si zkrátka sami zajistili chybou úředníka. Od ministra jsme nic podobného nevyžadovali. Informace, které jsem četl v médiích, že nám Arenberger něco zatajil, nejsou pravdivé.

Netušíte tedy, kolik nemovitostí Arenberger vlastnil v době, kdy kupoval byt?

Nevím a je mi to úplně jedno. Jestliže jsem někde viděl, že vlastní 10 metrů čtverečních, tak prostě někdo jednotlivé dílčí pozemky nesloučil do jednoho.

Kromě pozemků ale v té době vlastnil třeba i bývalý státní statek na v Netřebě na Mělnicku. Jednu z budov pronajímá Vinohradské nemocnici, kterou řídil, jako archiv...

Já nejsem z Vinohradské nemocnice, já jsem z Motola. Mě skladiště Vinohradské nemocnice vůbec nezajímá. To není věc, která by s námi právně souvisela.