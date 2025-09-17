Arenberger poslal dopis pacientům ohledně počítače s jejich údaji, který se ztratil. Bez vědomí nemocnice
Z Dermatovenerologické kliniky vinohradské nemocnice v Praze se v březnu na čtyři dny ztratil počítač, v němž byla uložena data 1800 pacientů. Nemocnice po tuto dobu neměla nad přístrojem kontrolu. Šéf kliniky Petr Arenberger dříve odmítal, že by citlivé údaje mohly uniknout. V pondělí ale nechal pacientům rozeslat dopis, v němž se o riziku úniku dat píše, navíc tak prý učinil bez vědomí nemocnice. Informoval o tom Deník N.
Letos v březnu zmizel z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze počítač s citlivými daty pacientů. Sloužil jako ovládací jednotka přístroje Vectra scaner, který umožňuje například pořizování detailních snímků, vytváření 3D map těla a obličeje a monitorování vývoje kožních změn nebo onemocnění.
Arenbergerova klinika ztratila počítač s intimními fotkami 1800 pacientů. Exministr kritiku odmítá
Číst článek
Podle interního šetření byly čtyři dny mimo kontrolu nemocnice údaje 1800 lidí, včetně fotografií nahých těl či detailů pohlavních orgánů. Nemocnice incident přiznala, přístroj byl podle jejího zjištění kvůli rozbitému displeji v servisu.
Data na disku nebyla šifrovaná, na což upozornilo interní šetření. Věc nyní šetří Úřad pro ochranu osobních údajů. „Mohu to potvrdit, ale více nyní sdělit nelze,“ řekl mluvčí úřadu.
Šéf kliniky a bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger na jaře pochybení odmítal.
Dopis pacientům
Tento postoj se nyní zřejmě změnil. V pondělí totiž sekretariát Arenbergerovy kliniky rozeslal pacientům e-mail ohledně rizika úniku dat.
Šéf vinohradské fakultní nemocnice Jan Votava rezignoval. Vedl ji tři a půl roku
Číst článek
„Dne 17. března 2025 byla zjištěna dočasná nepřítomnost počítače, jenž slouží jako ovládací jednotka přístroje Vectra scaner na dermatovenerologické klinice naší nemocnice. Tento počítač obsahoval osobní údaje pacientů … byl mimo kontrolu nemocnice po dobu 96 hodin,“ stojí v dokumentu, který má Deník N k dispozici.
„Vzhledem k charakteru údajů, takzvané zvláštní kategorie osobních údajů, hodnotíme riziko neoprávněného přístupu jako vysoké,“ uvádí se dále v dopisu. Z nemocnice mohly uniknout jména pacientů, rodná čísla, data narození a stejně tak výsledky vyšetření přístrojem Vectra scaner a snímky z něj.
Nejde o oficiální sdělení FNKV
Nemocnice se však od Arenbergrova dopisu distancovala, podle ní ho klinika rozeslala na bez jejího vědomí.
„Ve včerejších ranních hodinách došlo k rozeslání mailové korespondence na pokyn přednosty kliniky. Seznam adres však ne zcela koresponduje se seznamem dotčených pacientů, zpráva neobsahuje žádný průvodní text ani předmět e-mailu. Nejedná se tedy o oficiální sdělení FNKV, neboť nenaplňuje základní požadavky takového oznámení a bylo tak učiněno bez koordinace s vedením nemocnice,“ sdělila Deníku N mluvčí nemocnice Tereza Romanová.
Zda kvůli incidentu s přístrojem nemocnice Arenbergera odvolá, zatím není jasné. „Vzhledem k probíhajícím úkonům, které s incidentem souvisí, zatím nebudeme komentovat následná opatření nebo jiná vnitřní rozhodnutí, včetně případných sankcí,“ dodala mluvčí.