V Argentině zadrželi Čecha, který se 25 let vyhýbal nástupu do vězení. Měl v něm strávit 30 měsíců

Na hranici mezi Argentinou, Brazílií a Paraguayí počátkem listopadu zadrželi českého občana, který se posledních 25 let vyhýbal nástupu do vězení. Hledaný Josef Šindelek byl v roce 1998 odsouzen za podvod ve firmě na 30 měsíců za mřížemi. České úřady žádají o jeho vydání do České republiky. Napsal to ve čtvrtek server Novinky.cz.

