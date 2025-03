Argumentace ministerstva vnitra ohledně tlumičů je scestná. Je to laciný populismus, říká analytik

Sněmovna v pátek odmítla navrhovaný zákaz tlumičů hluku na pistole a revolvery pro běžné použití. Proč byla debata kolem návrhu tak vyhrocená? A jak je to se zbraněmi a tlumiči v zahraničí? Ještě před odmítnutím novely odpovídal pro Radiožurnál Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozhovor Praha 17:40 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní analytik Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity | Foto: BSS FSS MU

Proč byla kolem návrhu tak vyhrocená diskuse? K čemu je pro rekreačního střelce užitečný tlumič? Proč by neměl podléhat přísnější kontrole?

Diskuse je vyhrocená zejména proto, jakým způsobem sám ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) celou záležitost komunikuje a zdůvodňuje. To znamená, že v podstatě vytváří jakési bezdůvodné systémové opatření na základě emocionální diskuse a argumentů hodně zpolitizovaného tématu, které je zpolitizováno už mnoho měsíců, proto je odborná komunita silně proti.

A k čemu je rekreačním, sportovním a dalším střelcům tlumič užitečný? Pro ochranu vlastního sluchu. Je třeba také pamatovat na to, že řada střelnic je venkovních, a ty se potýkají s problémy hygienických hlukových norem, takže s rostoucí zástavbou kolem nich je množství těchto střelnic zavíráno a využití tlumičů pomáhá hygienické normy plnit.

Na druhou stranu, pomohl by takový zákaz lepší orientaci a rychlejšímu zásahu policie v obdobných případech, jako byla tragická střelba na Filozofické fakultě, což byl jeden z argumentů předkladatelů?

Nikoliv. Data ukazují přesný opak. V listopadu proběhl expertní pokus v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, což je velice podobná budova, jako byla Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Výsledky ukázaly, že tlumiče nemají vůbec žádný vliv na rozpoznávání či nerozpoznávání střelby uvnitř podobného objektu. A to ani objektivním měření za pomoci přístrojů, ani subjektivně u figurantů.

Dokonce figuranti spíše dokázali identifikovat střelbu jako střelbu v momentě, kdy byl použit tlumič, zatímco nepoužití tlumiče hluk činil nespecifickým. Tato všechna data má od počátku k dispozici pracovní skupina ministerstva vnitra pro zbraňovou legislativu. Takže argumentace ministerstva vnitra nebo ministra vnitra je scestná. Celou tuto snahu lze označit za velice laciný populismus.

Zákaz tlumičů na pistole a revolvery podpořili zástupci spolku Spojeni nadějí, což jsou lidé zasažení už zmíněným útokem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Oni tyto argumenty odpůrců změny a ten akustický pokus odmítli. Je vůbec ta diskuse v tomto směru relevantní?

Jakkoliv lze rozumět lidské tragédie lidí přímo nebo nepřímo zasažených střelbou na filozofické fakultě, tak argumentace je čistě emocionální, nikoliv faktická a daty podpořená. Ta relevance je proto nulová, pokud chceme dělat systémová opatření. Dělat systémová opatření na základě ojedinělého incidentu, který by navíc navrhovaná úprava podle dostupných dat vůbec neovlivnila, je v podstatě nesmysl.

Zbraně v cizině

A co říkáte námitce, že by bylo možno koupit tlumič za hranicemi? Je to tak jednoduché?

Jednoduché to relativně je. Samozřejmě není to tím pádem v tu chvíli legální. Je otázkou, kdo by se k něčemu takovému uchýlil, protože už to hodně zavání paragrafem o nezákonném ozbrojování, což by pro držitele zbraní znamenalo, že přijde o licenci a musel by se zbraní zbavit. Ukazuje to, že držitelé zbrojních průkazů jsou velice zákona dbalými občany právě z toho důvodu, že jakýkoliv takový exces by je o zbraně připravil.

A jak upravují používání zbraňových tlumičů okolní země?

Česko je obecně jakýmsi ostrůvkem svobody pro držení střelných a palných zbraní. Nicméně existují také země, i ve střední a východní Evropě, které v momentě, kdy někdo legalizuje nabytí palné zbraně, tak už není nějakou zásadní restrikci získat tlumič. Těch zemí je celá řada.

Problém je trošku někde jinde, a to je právě legální nabytí palné zbraně. A restriktivní politika celé řady zemí, zejména na západ od nás, je násobně vyšší. To znamená, že v momentě, kdy nejste členem nějakého státem kontrolovaného spolku nebo nejste například myslivec a podobně, tak nemáte téměř šanci se k palné zbrani dostat.

Od příštího roku by lékaři podle navrhované změny museli povinně ověřovat to, zda jejich pacienti mají zbrojní průkaz. Jak to hodnotíte?

Toto je obecně krok správným směrem a určitě dává smysl, aby se jednotlivé části systému propojily a dokázaly zareagovat v momentě, kdy například někdo z důvodu rozvinutí duševní nemoci přestane splňovat podmínky pro legální držení palné zbraně.

Samozřejmě to vždycky musí jít ruku v ruce s opatřeními proti zneužití a pro ochranu citlivých informací, tedy zdravotní dokumentace. Tady jsme v tuto chvíli spíše na začátku. Říkám, je to podle mě krok správným směrem, ale je určitě třeba to správně legislativně ošetřit.

Podle kritiků stávající zbraňové legislativy by její zpřísnění mělo jít mnohem dál. Co o tom soudíte vy?

Já v tuto chvíli osobně nevidím důvod ani potřebu jít kamkoliv dál. Zbraňová legislativa je dlouhodobě dobře nastavena, což dokládají data i policejní statistiky, byť v tuto chvíli již zastarávala, a proto vznikl ten požadavek v několika směrech aktualizovat.

Určitě je také žádoucí udržovat společenskou i odbornou diskusi o problematice, ale to samozřejmě také neznamená na základě excesu a emocí vytvářet nějaké zásadní systémové změny. V tuto chvíli bezpečnostní prostředí Česka nic takového nevyžaduje.