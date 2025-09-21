Více vojáků, nové jednotky i posádky. Armáda přepracuje svoji koncepci kvůli úkolům od NATO
Českou armádu čekají velké změny: plánuje nabrat více lidí, transformovat se má i její struktura. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. V příštím roce proto vojáci přepracují koncepci výstavby armády, základní dokument, který říká, jaké jsou její priority a co má v nejbližších letech mít a umět. V poslední době se revidoval po čtyřech letech. Teď to bude o něco dřív kvůli novým úkolům od Severoatlantické aliance.
Nové úkoly si členské země Severoatlantické aliance odhlasovaly letos na konci června. Předcházelo tomu několikaměsíční jednání, kdy státy dávaly dohromady, co můžou v příštích letech nabídnout ke společné obraně Aliance, pokud by ji například napadlo Rusko.
Příspěvky jednotlivých zemí jsou tajné, ale náčelník generálního štábu Karel Řehka už dřív naznačil, že česká armáda musí přidat v protivzdušné obraně a takzvané podpoře hostitelské země (Host Nation Support), což je servis pro spojenecké jednotky projíždějící Českem.
„Budou změny jak v rozvoji infrastruktury u pozemních sil, tak určitě v logistice, Host Nation Support a v protivzdušné obraně. S tím ale souvisí zároveň to, že budeme revidovat celou strukturu armády, protože to není jen o tom, že nakoupíte víc techniky, ale vzniknou nám i některé nové druhy jednotek,“ doplnil nyní v rozhovoru pro Český rozhlas.
Přesné počty nových jednotek nebo kde by měly sídlit, Řehka zmiňovat zatím nechtěl, nicméně nedávno jeho zástupce Pavel Lipka Českému rozhlasu popsal, že vojáci už hledají místo pro další jednotku protivzdušné obrany, která je teď ve Strakonicích.
„Taky jsme si vzali zpět dvě velké základny, Líně a přerovskou leteckou základnu, obě dvě budou primárně sloužit k zabezpečení logistiky. Čekáme na vypracování zastavovací studie, která nám řekne, jaké možnosti rozvoje nám tyto základny nabízejí,“ popsal Lipka.
Revoluční plány
Cíle výstavby sil, tedy to, čím má který stát NATO přispět ke kolektivní obraně, se pravidelně aktualizují. Ty současné vycházejí z nových obranných plánů Aliance, které prezidenti a premiéři členských zemí přijali před dvěma lety. Podle Řehky jsou revoluční, protože jde o první podrobný návod od konce studené války, jak se bránit případnému útoku Ruska.
„Poprvé Aliance v obranném plánování dělala cíle výstavby podle hrozby, to tak dřív nebývalo, předtím se vzaly ambice a dostupné zdroje. Současné cíle výstavby kladou dramaticky vyšší nároky na všechny, včetně České republiky,“ řekl Řehka.
Větší příspěvek ke společné obraně Aliance znamená, že česká armáda musí nakoupit nejen víc techniky, ale také nabrat víc vojáků, kteří by ji obsluhovali.
Aktuálně platný cíl je 30 tisíc vojáků do konce dekády, podle nových propočtů to ale bude 37 a půl tisíce vojáků. I to musí zohlednit nová koncepce výstavby armády, kterou vojáci podle Řehky plánují předložit vládě ke schválení za rok na podzim.