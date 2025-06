Prapor územní obrany do každého kraje. Armáda plánuje vznik nových posádek po celém Česku

Česká armáda se rozroste o několik nových posádek. Vojáci plánují, že do deseti let vznikne v každém kraji prapor územní obrany a kromě toho chtějí také vybudovat nové základny pro logistiku a protivzdušnou obranu. Teď analyzují vhodné lokality, a někde se dokonce vrací do míst, která dřív opustili. Praha 16:00 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě krize by česká armáda musela zajistit podporu tisícům vojáků, kteří by mířili například na východní hranici Severoatlantické aliance. Stálé nocoviště funguje v Rančířově u Jihlavy | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Třicet let jsme armádu prakticky devastovali a zbavovali jsme se všeho, čeho jsme mohli, že jsme z některých krajů téměř odešli anebo tam jsou jen malá dislokační místa. Situace se zásadním způsobem změnila, přináší nové výzvy i v podobě toho, že se budeme muset do některých lokalit vracet,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.

Zatímco v 90. letech a na začátku nového tisíciletí armáda zeštíhlovala a opouštěla kasárna, teď se trend obrací. Vojáci se vrátili třeba do areálu v Jihlavě-Pístově, kde si budou pronajímat objekt, který ministerstvo obrany dříve bezúplatně převedlo městu.

Už loni armáda získala zpátky také letiště Líně nebo Přerov. V obou případech podle Lipky počítá s vybudováním zázemí pro logistický prapor. To souvisí s novými úkoly, které Česko na konci června dostane od Severoatlantické aliance a které už minulý týden schválili ministři obrany členských zemí.

Nebudou sice veřejně známé, ale jak loni na podzim nastínil náčelník generálního štábu Karel Řehka, Česko se podle nich má více zaměřit právě na oblast logistiky a protivzdušné obrany.

Tým generála Lipky se tak rozhlíží také po lokalitě, kde by bylo možné vybudovat druhou základnu pro protivzdušnou obranu. Ta teď sídlí ve Strakonicích.

„Analyzujeme, kde by bylo nejvhodnější rozmístění takových prostředků. Do příštího roku chceme mít rozhodnuto,“ říká Lipka.

Zřízení nových posádek bude mít dopady také na okolní obce. Například starosta Dobřan poblíž letiště Líně Martin Sobotka ještě nemá přesné informace, co se bude dít, ale dosavadní komunikaci armády a ministerstva chválí:

„Opravdu ještě nevíme, jestli tam budou jenom aktivní zálohy, nebo tam bude velká stálá posádka a podobně. Zatím věříme těm slibům, že když by na něco došlo, na přetížení školek, silnic a podobně, že to armáda chce a umí řešit.“

Na obranu kraje

Armáda také počítá s tím, že oproti současnosti posílí takzvané teritoriální síly. V každém kraji by tak do deseti let měla fungovat jednotka, jejímž úkolem je v případě konfliktu bránit dané území nebo poskytovat servis spojeneckým vojákům, kteří by se přes Česko přesouvali na frontu.

Aktuálně existující pěší roty se podle plánů generálního štábu rozrostou na prapory o šesti stovkách lidí. Jejich jádro mají tvořit profesionální vojáci, většina se ale bude skládat z příslušníků aktivní zálohy.

„Teritoriální síly budou předurčené, aby reagovaly na mimořádné situace, měly by perfektně znát to místo. Chceme se co nejvíc přiblížit regionům. Když se podíváte, tak hasič, policista, záchranář jsou v každém městě. My vojáci jsme byli soustředění do několika velkých posádek. Vidím potenciál v tom, že i mladí lidi budou mít větší zájem vstupovat do aktivní zálohy, aby byli připravení případně zabezpečit ochranu svého regionu,“ vysvětluje Lipka.

Vhodné objekty pro tyto prapory teď vojáci podle Lipky hledají hlavně mezi majetkem státu nebo samospráv a plánují také rozšiřovat už existující posádky.

„Nepředstavujte si ale, že se bude pro teritoriální síly budovat kasárna typu profesionální jednotky, které používají 365 dní v roce. Spíš hledáme vhodné objekty, kde můžou mít vybudované zázemí, i decentralizovaně, aby z tohoto zázemí mohli plnit své úkoly.“

Největší výzvou nejspíš bude naplnit nové jednotky lidmi. Vojáků v české armádě teď slouží přibližně 24 tisíc. Do konce desetiletí by jich podle plánů mělo být o šest tisíc víc. Na zajištění nových úkolů od NATO jich ale podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky bude potřeba přes 37 tisíc.