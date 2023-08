Student a zároveň voják. Karlova univerzita dá nově kredity těm, kdo cvičí v aktivních zálohách armády

Branná povinnost v České republice

Branná povinnost platí pro všechny české občany, muže i ženy, mezi 18 a 60 lety. Zatímco v míru je možné tuto povinnost převzít dobrovolně, v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu může armáda na obranu země začít lidi povolávat.

Dobrovolné převzetí může mít několik podob: člověk se může stát vojákem z povolání, může vstoupit do Aktivních záloh, nebo absolvovat jednorázové dobrovolné vojenské cvičení.

Nejnověji se lze do obrany země zapojit také prostřednictvím tzv. dobrovolného předručení. Jde o zapsání na seznam dobrovolníků, které by armáda mohla pozvat na cvičení, pokud by se zhoršila bezpečnostní situace.