‚Mladé musíme chytit za ruku.‘ Pilotní projekt lákající středoškoláky do uniformy je podle armády úspěch

Dominik i Jakub nedávno úspěšně odmaturovali a na rozdíl od svých spolužáků nemusí řešit, kam se dál v životě vydat. Už několik měsíců mají jasno: zamíří do maskáčů.

Oba dva se totiž loni v září přihlásili do prvního ročníku stipendijního programu, skrze který se česká armáda snaží přitáhnout více mladých lidí.

Armáda spustila stipendijní program pro středoškoláky. Jen v Rakovníku chybí tři sta vojáků Číst článek

„Stipendijní program je součástí zákona o vojácích z povolání a školského zákona, akorát tuhle šanci nikdy nikdo neuchopil, my jsme to vyzkoušeli,“ popisuje plukovnice Iva Bednářová z armádní Agentury personalistiky, která má na starosti nábor.

Rekrutéři navštívili osm středních škol a učilišť technického zaměření v Karlovarském a Středočeském kraji. Do stipendijního programu byli nakonec přijati čtyři studenti.

Na konci června ho úspěšně dokončili jen Dominik a Jakub. Jeden jejich kolega neprošel zdravotním vyšetřením, druhý nesložil maturitu.

Studenti se mohou do programu přihlásit, pokud už oslavili osmnácté narozeniny. Od armády pak dostanou až pět tisíc korun měsíčně a následně je čeká odsloužit v uniformě dvojnásobek doby, kdy stipendium pobírali.

Hned na začátku studenti absolvují také přezkoušení fyzické zdatnosti. Protože v něm ale Dominik ani Jakub napoprvé neuspěli, zopakovali si ho znovu v závěru programu.

Tentokrát už minimální limity pro přijetí do armády splnili. Oba prý poctivě trénovali: Dominik zvládl loni v září jeden klik, Kuba sedm, po deseti měsících oba dokázali odcvičit potřebných 19 kliků během půl minuty.

Zchlazené nadšení

Na přezkoušení fyzičky je kromě plukovnice Bednářové přišel podpořit také rekrutér Milan Grund, který se o oba mladé muže během školního roku staral.

„Lidi z mladé generace musíme chytit za ruku, dovést je na rekrutační středisko, do nemocnice na vyšetření a tak dále. Není to o tom, že by nechtěli, ale nejsou tolik zodpovědní. Stipendisté mají servis, který normálně neposkytujeme,“ popisuje praporčík Grund.

Radost. Tělocvikář ale Jakuba s Dominikem záhy upozornil, že výkony, které byly dostatečné pro vstup do armády, nebudou stačit pro absolvování kurzu základní přípravy ve Vyškově, kterým musí projít každý budoucí voják. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na ukončení programu se přišel podívat také Dominikův tatínek, který syna v kariéře vojáka z povolání podporuje, což podle plukovnice Bednářové není samozřejmost.

„Mrzí mě přístup rodičů, musíme je do toho více zapojit. Žáky namotivujeme, oni přijdou natěšení domů a tam je zchladí rodina,“ říká plukovnice s tím, že právě rodiče dětem nezřídka službu v uniformě vymluví.

Cesta do uniformy na pár kliknutí. Armáda brzy spustí virtuální náborové centrum Číst článek

I tak je podle ní ale pilotní ročník programu úspěch, další kolo spustí armáda letos v září, už nyní mají sedm přihlášených žáků.

„Víme, že o stipendijním program nebudou stovky zájemců, ale jednotlivci, resort to finančně nezatíží,“ uzavírá plukovnice Bednářová.

Aktuálně platná koncepce výstavby armády říká, že do roku 2030 by Česko mělo mít 30 tisíc vojáků z povolání. Aktuálně jich je okolo 27 tisíc. Vrásky náborářům ale dělá jednak zvyšující se věkový průměr profesionálních vojáků, jednak také jejich odchody do civilu. Jen loni uniformu vysvléklo devět stovek vojáků.