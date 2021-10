Hrozí citelné oslabení Chytré karantény. Armáda má pomáhat jen do konce listopadu

Projektu Chytrá karanténa hrozí, že přijde o klíčového tahouna. Armáda má totiž podle dohody skončit na konci listopadu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková. Děje se to v době, kdy prudce přibývá nakažených koronavirem a trasování už teď vázne. Praha 6:29 26. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plánovaný konec armádního angažmá se odehrává ve chvíli, kdy dochází k předávání moci ve státě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podpora ze strany armády je jenom do 30. listopadu. Jedná se o dohodu v rámci integrovaného centrálního řídícího týmu,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Magdalena Dvořáková, mluvčí Generálního štábu.

Její slova potvrdil také voják a ředitel Centrálního řídícího týmu Petr Šnajdárek, který byl jedním z projektantů Chytré karantény. Podle něj záleží na resortu zdravotnictví, jak s problémem naloží.

Komplikace přichází v době, kdy data Chytré karantény ukazují, že hygieny přestávají stíhat navolávání lidí pozitivních na koronavirus a situace tak zrcadlí nepříznivý vývoj na podzim loňského roku. Za poslední dva týdny se nepodařilo dovolat skoro šesti tisícům pozitivních kontaktů, z toho třetinu tvoří nakažení jenom za posledních čtyřiadvacet hodin.

Velmi rychle totiž narůstají počty nakažených. Za neděli přibylo podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška zhruba 1 823 případů nákazy covidem-19. Je to více než dvakrát tolik než před týdnem.

Náhrada za armádu?

Plánovaný konec armádního angažmá se navíc odehrává ve chvíli, kdy dochází k předávání moci ve státě. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl v řádu týdnů skončit. Současný šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) proto naznačuje, že rozhodnutí přenechá nástupcům.

„V současné době počítáme se spoluprací s armádou. O jejím dalším působení bude muset případně rozhodnout další vláda,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Vojtěcha by mohl v čele resortu vystřídat například poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Ten zatím nereagoval na dotazy ohledně prodloužení spolupráce s armádou.

Armáda už zpočátku pandemie rozvážela zdravotnický materiál, pomáhala v nemocnicích a očkovacích centrech. V době omezeného pohybu pak hlídala okresy.

Vojáci také stáli za zrodem projektu Chytré karantény, který připravili s programátory sdružených v neformální skupině COVID19CZ a experty z Národní agentury pro informační a komunikační technologie (NAKIT).

Projekt měl nejprve zlepšit vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, a to pomocí dat z mobilních telefonů nebo údajů bank. V současné době má projekt na starosti především sběr dat a vyhodnocování veškerých dat týkajících se koronaviru.

Výpomoc od vojáků Rozváželi zdravotnický materiál, pomáhali v nemocnicích a očkovacích centrech nebo v době omezeného pohybu hlídali okresy. Takové úkoly plnili vojáci v posledním roce a půl při pandemii koronaviru. Vláda je povolávala na pomoc už od začátku pandemie. Armáda nasadila celkem 20 tisíc vojáků.

NAKIT bude pokračovat

Vojáci ale i nadále pomáhají hygienám s telefonováním a trasováním nakažených koronavirem a o jejich pomoc by hygienické stanice napříč Českou republikou přišly.

Kromě vojáků s projektem Chytré karantény pomáhá také NAKIT. „Nevím, jak to má armáda, ale my budeme nadále pokračovat v pomoci. Od začátku ale řešíme, jak povinnosti předat na ministerstvo, ale je to na delší dobu,“ řekl pro iROZHLAS.cz šéf agentury Vladimír Dzurilla, který je zároveň vládním zmocněncem pro digitalizaci.

V pondělí poprvé po sněmovních volbách zasedl Ústřední krizový štáb v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Ten po jednání oznámil, že dochází ke zhoršování epidemické situace. „Situace se postupně zhoršuje, roste nám počet případů, roste nám počet hospitalizací,“ řekl Hamáček. Podle něj je situace špatná především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.