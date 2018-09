České jednotky proti sobě. ‚My jsme byli ti zlí,‘ říká velitel mise v Litvě o lotyšském cvičení

„Bylo to cvičení lotyšských ministerstev obrany a vnitra, aby otestovala svůj národní obranný plán. Účastnilo se ho přes 10 000 osob. Nebyli to jenom vojáci, ale i národní garda, civilní policie a tak dále,“ popsal Líbal.

Úkolem cvičení bylo podle podplukovníka Líbala prověřit součinnost jednotlivých složek. „Cílem bylo prověřit národní obranný plán. Jeho součástí jsou určité činnosti policie a, řekněme, aktivních záloh nebo armády. Cvičení mělo prověřit jejich součinnost a schopnost reagovat na krizové situace,“ doplňuje.

Na každém cvičení jsou podle velitele české jednotky potřeba nějaká opoziční síly, které prověří cvičené jednotky. A to tentokrát padlo právě na české vojáky z Litvy. „My jsme byli ti zlí. Ti potom provádí akce proti těm hodným, kteří jsou cvičeni a kteří jsou testováni,“ říká Líbal.

Námořnictvo a letectvo

Podle velitele prvního rotního úkolového uskupení šlo o komplexní cvičení Lotyšska. „Cvičení probíhalo jak v otevřeném prostoru, tak v lese, tak zastavěných prostorech. Cvičení probíhalo i v civilním sektoru, protože byly testovány všechny složky včetně policie. A pokud toto chceme testovat, nemůžeme to testovat někde ve vojenském prostoru, ale všude. Cvičení probíhalo na třech nebo čtyřech vybraných prostorech po celém území Lotyšska. Bylo to komplexní cvičení Lotyšska. Svoje úkoly mělo námořnictvo, svoje úkoly mělo letectvo, svoje úkoly měla policie, další státní správa plus i armáda.“

Tohoto cvičení se zúčastnilo zhruba 180 českých vojáků. „První část byla zaměřena na procvičení schopností Lotyšské národní gardy vést obranný boj proti silnějšímu a vycvičenějšímu protivníkovi, který byl reprezentován příslušníky české a polské jednotky. Po závěrečných bojích v zastavěné oblasti, které prověřili účastníky v soudobém stylu boje, došlo k vyhodnocení a poděkování účastníkům,“ informoval mluvčí armády Martin Jelínek.

„Po krátkém odpočinku čekal českou jednotku stejný úkol, ale tentokrát s jiným protivníkem. Spolu s polskými vojáky se účastnili bojových operací proti pravidelné lotyšské armádě podporované spojenci z NATO převážně z armád Španělska, Polska, Slovenska a Kanady,“ dodal.

Takticky vyspělí

Čeští vojáci byli hodnoceni velice dobře, dodal Líbal a vysvětluje: „Úkol nepřítele je většinou takový, že jim řeknou, co mají udělat, kde mají asi zaútočit, aby se splnily výcvikové cíle cvičících. Při tomto cvičení nám byla dána poměrně velká volnost, to znamená, že i pro nás to bylo velkým přínosem, protože opozičními silami jsme nebyli jenom my, s námi byla ještě polská rota, estonský prapor, litevská četa a další jednotky.“

Jednotlivé útoky si plánovali čeští vojáci sami. „Řekli nám ‚ano, vy budete provádět útok třeba na tuto vesnici a naplánujte si to‘, což bylo velkou výhodou a přínosem i pro nás, co se týká výcviku. Tu akci jsme prováděli tak, jak bychom ji asi prováděli v reálu, a zároveň jsme tam i my, opoziční síly, měli nepřítele, který na nás musel reagovat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Líbal.

České vojáky pochválil velitel lotyšské armády. „Akce byly provedeny velice dobře a i podle prohlášení náčelníka generálního štábu Lotyšska, který osobně byl přítomen na několika místech cvičení. Říkal, že naši vojáci jsou velice takticky vyspělí a i co se týká bojových dovedností, jsou na velice vysoké úrovni. Takže byl velice spokojen jak on, tak i všichni ostatní příslušníci štábu řídícího cvičení,“ dodal na závěr Líbal.