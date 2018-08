Na smrt se nemůžete připravit, říká hlavní kaplan Armády ČR o padlých českých vojácích

Tři čeští vojáci už se ze zahraniční mise domů nikdy nevrátí. V neděli zemřeli následkem sebevražedného útoku atentátníka v Afghánistánu. „I když o možnosti smrti na etických seminářích mluvíme, každý má v podvědomí, že jeho se to netýká. Nedá se na to připravit,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou plukovník Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR. Praha 13:05 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Říká se, že voják se smrtí musí počítat. Na smrt se ale nikdo stoprocentně připravit nemůže, zdůrazňuje vojenský kaplan. Zpráva o smrti českých vojáků tak zasáhla nejen kolegy a kamarády padlých mužů, ale téměř celou společnost.

Ne všichni však po padlých vojácích truchlí. Například na internetu se v posledních dnech opět rozvířila debata o smyslu zahraničních misí. A nechybí ani názory, které vojáky na zahraničních misích označují za žoldáky. „Mrzí mě to,“ neskrývá Jaroslav Knichal.

„Vojáků si nesmírně vážím a jsem překvapen, jak se dokážou vyburcovat a kvalitně řešit krizové situace v zahrančiních misích. Odezvy koaličních partnerů jsou toho zářným příkladem,“ připomíná třeba účast českých vojáků na misích v Mali a Afghánistánu.

On sám už má za sebou čtyři zahraniční mise. „Nejdůležitější na nich pro mě bylo znovu si uvědomit, co je v mém životě skutečně důležité,“ přiznává kaplan. „Ve vojenském prostředí, na zahraniční misi přehodnocujete lidský život. Přehodnocujete, co je důležité, a daleko více si uvědomujete, v jakém prostředí vlastně žijeme.“

V neděli následkem sebevražedného útoku atentátníka v Afghánistánu zemřeli tři čeští vojáci. Asi osmnáctiletý atentátník zaútočil na pěší patrolu v blízkosti základy Bagrám u Kábulu. Ostatky vojáků zpět do České republiky přiveze podle současných předpokladů vojenský speciál ve středu v 16.15.

Na zahraniční misi v Afghánistánu zahynulo od roku 2007 celkem 13 českých vojáků. Naposledy se tak stalo v roce 2014, kdy opět sebevražedný atentátník usmrtil pět vojáků.