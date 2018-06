Bahna 2018: kajmany i pandury. Armáda v akci se předvedla 50 tisícům návštěvníků

Na 50 000 návštěvníků přišlo v sobotu do bývalého vojenského újezdu Brdy na tradiční Den pozemního vojska Bahna 2018. ČTK to řekl mluvčí akce Jindřich Plescher.

Akce, na které se prezentuje to nejlepší, co zejména pozemní vojsko má a umí, se na bývalém tankodromu konala po devětadvacáté.

Pro diváky byl připravený sedmihodinový program s dynamickými i statickými ukázkami moderní armády, historické vojenské techniky či historických bojových akcí z let 1918, 1938 a 1968.

Akce se účastnila s ukázkami také například policie či hasiči. Strašice (Rokycansko) 17:42 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální zkouška den před Dnem pozemního vojska Bahna 2018 se uskutečnila 22. června v bývalém vojenském újezdu Brdy u Strašic na Rokycansku. Letos se bude konat podevětadvacáté. Každoročně téměř sedmihodinový program se statickými i dynamickými ukázkami současné techniky, výcviku a bojových postupů armády přiláká desetitisíce lidí. Na snímku je obrněný transportér Pandur II. | Foto: Chaloupka Miroslav | Zdroj: ČTK

Do organizace, zajištění i do samotných statických a dynamických ukázek se zapojilo kolem 1000 armádních profesionálů se 350 kusy techniky. Další desítky kusů historické vojenské techniky přivezl spolupořadatel akce - Muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Celkem se do Bahen podle Pleschera zapojilo na 1300 lidí a kolem 500 kusů techniky.

Pro armádu nepředstavují Bahna jen prezentaci pro veřejnost, ale především součást výcviku. „Důležitý je také rekrutační aspekt,“ řekl velitel pozemních sil Josef Kopecký.

K nejatraktivnějším částem programu patřily prezentace jízdních vlastností armádních vozidel kajman či transportérů pandur, akční ukázka zásahové jednotky policie se zapojením vrtulníku a hlavně hodinová hlavní kombinovaná ukázka.

Kajman v akci

Pozemní vojsko připravilo s podporou letectva simulaci operace na prosazení míru, což je nejvyšší stupeň mírových operací, řekl Kopecký. Diváci mohli v akci vidět vozidla kajman, pandur, vrtulníky, tanky, dělostřelectvo i letectvo. V ukázce účinkovalo téměř 200 vojáků. „Jsme tady limitování prostorem, příští rok bude 30. výročí Bahen a to bude ukázka mnohem akčnější a bojovnější,“ slíbil Kopecký.

‚To ať si už dodělá někdo jiný.‘ Šlechtová na Bahnech hodnotila působení na obraně Číst článek

V programu patřilo čestné místo také ukázkám bojů z roku 1918 z první světové války na Piavě v Itálii, z mobilizace v roce 1938 a ze srpnových událostí roku 1968.

„Jsem ráda, že zde veřejnost může vidět veškeré ukázky a schopnost našich vojáků. Chtěla bych vás ujistit, že schopnosti našich vojáků jsou velmi, velmi vysoce hodnoceny všemi generály v rámci NATO, ať už je to mise v Afghánistánu, mise v Iráku. Schopnosti našich vojáků jsou takové, na které bychom my všichni měli být hrdí,“ uvedla končící ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Připomněla, že zejména pozemní vojsko čeká velká modernizace techniky za zhruba 50 miliard korun.

Velká návštěvnost akce, která je každoročně v horku i v dešti několik desítek tisíc lidí, je podle náčelníka generálního štábu armády Aleše Opaty signálem pro armádu a důkazem toho, že jí veřejnost věří.

Bahna 2018. Tolik slov podpory, abych zustala dale ministryne obrany, jsem od verejnosti a vojaku dlouho neslysela. Moc vam vsem dekuji! A ze se nebojite vyjadrovat svuj nazor!! Diky moc. pic.twitter.com/OnSyyqKunU — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 23. června 2018