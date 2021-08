Česká armáda dostala prvních 65 terénních vozů Toyota Hilux. Nahradí UAZ a Land Rover

Armáda má k dispozici první desítky osobních terénních automobilů Toyota Hilux. Do užívání prvních útvarů bude část z nich po oficiálním převzetí předána v úterý. Ve čtvrtek to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Do roku 2024 by vojáci mohli dostat až 1200 těchto nových automobilů, ministerstvo obrany za ně zaplatí 1,07 miliardy korun.

